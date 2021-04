Il nuovo singolo di Arisa è Ortica. La voce di Potevi Fare Di Più lo ha annunciato sui social e ha accompagnato l’artwork del brano con una descrizione del testo.

Il nuovo singolo di Arisa

Nel nuovo singolo di Arisa ci sono novità importanti per l’artista di Pignola. Lo dice lei stessa anticipando che il testo parla dell’amore, quello che brucia quando svanisce. L’ortica del titolo, infatti, è una metafora della fine di una relazione – e recentemente la cantante di Pignola è stata al centro del gossip per la sua storia d’amore con Andrea Di Carlo – che nasce da un ricordo di quand’era bambina.

Da piccola, infatti, Arisa era caduta in un cespuglio d’ortiche e ancora oggi ricorda quella sensazione quando un amore finisce. Ecco le sue parole:

“Ortica è una canzone che parla d’amore, quello vero che quando finisce brucia. Quand’ero piccola una volta sono caduta in un cespuglio di ortiche. La sensazione che ho provato è ancora viva dentro di me e si ripropone ogni volta che l’amore si rompe, ogni volta che ho paura, ogni volta che mi sento fraintesa come donna ed essere umano. L’ortica ha un odore dolce, le foglie dell’ortica hanno una forma che ricorda molto l’organo sessuale femminile, ricoperto di peli. Quando questi peli si spezzano emanano un odore acido e da questi fuoriesce una sostanza urticante. Un po’ come diventiamo noi quando ci accorgiamo di non essere amate abbastanza, un po’ come ci trattano quando non ci amano più”.

Secondo alcune anticipazioni, come un’intervista rilasciata da Rosalba Pippa a Radio CRC, il testo di Ortica sarebbe interamente in lingua napoletana. Secondo alcune indiscrezioni, ancora, Arisa potrebbe continuare a collaborare con Michele Bravi.

Nessun nuovo album

Alla notizia dell’arrivo del nuovo singolo di Arisa i fan e i curiosi hanno iniziato a ipotizzare l’uscita di un nuovo album. Un rumor che la stessa Rosalba ha smentito ai microfoni di Recensiamo Musica ma senza nascondere la possibilità di nuovi singoli. “Canzoni che emozionano per prima me stessa”, ha detto.

Dopo Potevi Fare Di Più, dunque, Arisa riprende il suo percorso con Ortica e probabilmente nel corso del 2021 arriveranno altre novità. “Potrebbe essere che da tutto il lavoro, poi, venga fuori un album”, ma ancora una votla Rosalba non lo dà per scontato. Il suo ultimo disco in studio è Una Nuova Rosalba In Città (2019), pubblicato dopo la partecipazione a Sanremo con Mi Sento Bene.

Ortica, il nuovo singolo di Arisa, sarà disponibile da venerdì 23 aprile ed è già disponibile in pre-save su tutte le piattaforme.