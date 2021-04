Non sembrava un infortunio tanto serio da dover restare fermo addirittura tre settimane, eppure David Ospina, il portiere del Napoli, in seguito al risentimento accusato nel corso del match di domenica scorsa contro la Sampdoria, si è sottoposto agli esami strumentali che purtroppo hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale della gamba sinistra. Insomma, mister Gennaro Gattuso dovrà rinunciare ancora una volta al suo estremo difensore “preferito”, tra l’altro rientrato da poco dopo essersi fermato nel corso dell’allenamento precedente alla sfida di recupero contro la Juventus, procurandosi un’infrazione del quarto dito della mano sinistra.

Un’assenza che pesa davvero tanto, considerate le prossime e delicatissime sfide contro l’Inter (domenica 18 aprile) e la Lazio (nel turno infrasettimanale di giovedì), entrambe allo Stadio Diego Armando Maradona. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera di ‘Repubblica’ , il Napoli perde per l’ennesima volta a causa di un infortunio il portiere colombiano Ospina. La sua assenza, che rischia uno stop fino a tre settimane, rappresenta per gli azzurri un danno molto grave sotto più punti di vista, in quanto priva di nuovo la squadra di uno dei suoi giocatori di maggiore esperienza, rendendo più esposto alle sortite avversarie l’intero reparto difensivo.

Il Napoli, dopo i due big match contro Inter e Lazio, sarà impegnatocontro il Torino (il 26 aprile) ed il Cagliari (il 2 maggio). Al posto del colombiano subentrerà Alex Meret. In questi giorni preoccupavano anche le condizioni di Piotr Zielinski, anch’egli vittima di alcune noie muscolari in seguito al match del Marassi. Fortunatamente il centrocampista polacco si è allenato con regolarità con il resto del gruppo squadra. Gli azzurri sono attesi da una settimana di fuoco, e dovranno impegnarsi al massimo delle loro forze per cercare di conquistare quanti più punti possibili, necessari per un posto in classifica che vale l’accesso in Champions League.