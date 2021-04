Non Ho Mai… 2 arriva su Netflix quest’estate, nel mese di luglio. Il delizioso teen drama, che ha per protagonista un’adolescente americana di origini indiane (titolo originale Never I Ever), torna con la seconda stagione dopo il grande successo di critica e pubblico della prima nel 2020 e aggiunge al suo ensemble una new entry.

Non Ho Mai… 2 potrà contare sulla presenza di Common come nuovo volto del cast: l’attore e rapper americano entra in scena per interpretare il dottor Chris Jackson, un dermatologo “gentile e disinvolto” che lavora nello stesso edificio della mamma della protagonista, la dottoressa dermatologa Nalini Vishwakumar (interpretata da Poorna Jagannathan). Nonostante la pratica medica di alto livello del dottor Jackson e l’impressionante clientela fatta perlopiù di celebrità, Nalini non è rimasta impressionata dal collega, anche se il primo scatto rilasciato da Netflix per Non Ho Mai… 2 sembra suggerire una potenziale scintilla tra i due.

Non Ho Mai… 2 continuerà il racconto di formazione della giovane Devi (Maitreyi Ramakrishnan), che cerca di superare le pressioni del liceo in seguito alla morte improvvisa di suo padre. Tra amicizie, sogni, stereotipi da combattere e primi amori, Devi si ritrova a crescere da ragazza americana di radici indiane in una San Francisco ricca di stimoli ma anche di sfide e cliché da affrontare (qui la nostra recensione della serie).

In Non Ho Mai… 2 tornano anche i due ragazzi tra cui Devi si ritova divisa, Paxton (Darren Barnet) e Ben (Jaren Lewison), così i personaggi ricorrenti della prima stagione: Kamala, la cugina dottoranda di Devi arrivata dall’India per studiare (Richa Moorjani), e le migliori amiche di Devi al liceo Sherman Oaks High, Eleanor (Ramona Young) e Fabiola (Lee Rodriguez).

La serie creata da Mindy Kaling e Lang Fisher è stata rinnovata da Netflix poco dopo il debutto: Non Ho Mai… 2 non ha ancora una data di debutto ufficiale annunciata dallo streamer, ma la protagonista ha annunciato in un’intervista che uscirà nel mese di luglio 2021.