Buona offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 12 da 64GB e di colore azzurro, dispositivo che si ritrova con uno sconto piuttosto interessante e che potrebbe far capitolare molti utenti che da tempo sognano di acquistare tale device di stampo Apple. Ci troviamo di fronte all’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino che su Amazon può essere acquistato con uno sconto del 17%, ciò significa che si ha un risparmio di 160 euro rispetto al prezzo precedente.

Evoluzione del prezzo per iPhone 12 oggi 15 aprile

Dunque, ulteriore calo del prezzo per iPhone 12, rispetto a quanto riportato ad inizio settimana. A questo punto qual è il costo di questo iPhone 12 da 64GB? E’ possibile averlo tra le mani sborsando la cifra di 779 euro, un prezzo allettante se si considerano i 939 euro che servivano precedentemente per poterlo acquistare. Questo iPhone 12 azzurro da 64GB appartiene al servizio Prime, ciò significa che non ci sono spese di spedizione e soprattutto che nel giro di 24 ore arriverà direttamente a casa vostra.

Chi non è abbonato ad Amazon Prime può optare per la prova gratuita di 30 giorni e usufruire lo stesso dei vantaggi sopra citati. Un iPhone 12 che ricordiamo si ritrova con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed è dotato del vetro Cerimaci Shield, il più resistente presente in circolazione. Non può non essere menzionato il 5G che permette download super veloci e streaming di estrema qualità.

Questo iPhone 12 si distingue anche per l’ottimo comparto hardware, grazie alla presenza del processore A14 Bionic che è ancora tutt’ora considerato il chip più veloce mai visto su uno smartphone. Da non trascurare il comparto fotografico, grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Per la fotocamera anteriore spazio ad un sensore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine questo iPhone 12 è dotato della miglior resistenza all’acqua ed alla polvere grazie alla certificazione IP68.