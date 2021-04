Esce domani, venerdì 16 aprile, il nuovo album di Achille Lauro. Si intitola Lauro ed è il sesto progetto discografico di inediti dell’artista, in uscita per Elektra Records/Warner Music Italy.



Il disco è stato anticipato da Solo Noi e Marilù, che hanno fatto da apripista ad un album punk rock/grunge che alterna una tempesta d’animo per dare voce ai soli e agli incompresi.



Achille Lauro parla al mondo degli irrisolti, dei fuori rotta, dei falliti. L’album fagocita vite, storie d’amore, riflessioni sul bene, sul male e su ciò che sta nel mezzo.



“Prima di far uscire qualcosa mi chiedo 100 volte se quella cosa sia perfetta”, racconta in riferimento al suo lavoro artigianale sulle canzoni. La copertina è minimalista, al contrario di ciò che il pubblico avrebbe potuto aspettarsi da un personaggio come quello che Achille Lauro ha presentato negli ultimi anni.

“Un quadro, anzi in realtà sono 5 quadri: è un po’ la metafora della vita. Il controsenso di un gioco per bambini: l’impiccato, con la O rossa che rappresenta la fine. La fine di un amore, di un percorso lavorativo, di un percorso di vita”, spiega.

Il rosso riporta alla scuola elementare, quando le maestre correggono i compiti con la penna rossa. La O rossa rappresenta per ognuno qualcosa, un simbolo di correzione.

L’incontro con la stampa non è solo l’occasione per presentare il nuovo album ma anche quella per qualche piccola precisazione, a partire dalla recente partecipazione al Festival di Sanremo che ha diviso il pubblico. Da un lato gli appezzamenti, dall’altro le critiche. Adesso Lauro risponde.

“Quelli che pensano che mi hanno buttato sul Festival di Sanremo con un costume non hanno capito nulla”, precisa, e ai giornalisti dice: “Voi un po’ siete il veicolo di quello che arriva fuori ed è difficile spiegare i sottostrati di quello che realmente c’è”.

Ha voluto presentare uno “spettacolo nello spettacolo che incarni dei generi visto che Sanremo è la mostra dei generi musicali”, in un contesto in cui sarebbe stato più facile presentare i suoi brani per farsi promozione piuttosto che lavorare per regalare al pubblico qualcosa di unico e di inedito. “Me ne sono fregato della promozione, ho provato a costruire uno spettacolo perché a me piace creare”, le sue parole.

In Lauro – l’album in uscita domani – si scorgono due macro aree: la prima è quella che incarna la parte introspettiva che descrive la tempesta dell’anima di tutti. L’uomo vive in uno stato di tormentano perenne secondo Lauro. La seconda area è quella che dà voce al lato più sognatore dell’artista.

Ha fatto chiacchierare molto anche le dichiarazioni di Lauro secondo le quali è questo il suo “ultimo disco”. A tal proposito, l’artista stesso spiega il suo punto di vista chiarendo quelle forti dichiarazioni: “Ultimo disco perché vivere per me è profondamente legato a quello che faccio. Voglio prima vivere e poi tornare su quello che faccio, per dare me stesso”.

Tracklist