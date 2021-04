Quando le riprese de La Casa di Carta 5 sono ormai in dirittura d’arrivo, un messaggio di Pedro Alonso su Berlino e sulla sua avventura sul set della seriee Netflix sembra confermare che l’attore ha terminato le riprese delle sue scene ed è pronto a salutare il personaggio.

Le riflessioni di Pedro Alonso su Berlino, accompagnate da un video e un disegno, sono apparse sul suo profilo Instagram in quello che sembra a tutti gli effetti un commiato. L’attore si esprime come sempre in modo enigmatico: pubblicando un disegno inquietante che sembra ritrarre diverse figure umane e animali, fatto di suo pugno, Alonso si esprime in modo ambiguo e criptico, ma lascia intendere di dover elaborare la ferita della fine di un’esperienza straordinaria.

Le considerazioni di Pedro Alonso su Berlino arrivano presumibilmente alla fine delle riprese delle scene che lo riguardano, quando ormai la produzione de La Casa di Carta 5 dovrebbe essere vicina all’ultimo ciak. Il suo personaggio è morto alla fine della seconda stagione, ma è tornato in scena nelle successive grazie all’uso di flashback per raccontare una trama ambientata nel passato e sarà presente anche nella quinta. Ora però, con l’ultima stagione della serie che concluderà la trama della rapina alla Banca di Spagna, è il momento dei saluti, che Alonso fa a modo suo.

Ho disegnato a pennarello per un po’ prima di girare questa sequenza. L’ho mandato alla mia preziosa co-capitana Tixie Jambass. Mi ha risposto “ha qualcosa di raccapricciante” e anche “ma mi piacciono gli animali”. Più tardi, durante le riprese, il mio fratellino mi ha detto “ora sì, ora vedo quel qualcosa di inquietante nei tuoi occhi”. Inquietante. Raccapricciante. È curioso. Per me si trattava di amore. E forse anche uno strano messaggio per un tempo futuro, quando si tratta di ispezionare la ferita. Sia per il personaggio, ma in un certo senso anche per l’attore. So che potrebbe suonare un po’ strano. Credo. Prima o poi quel momento arriva. Viene sempre. Quello in cui dobbiamo andare alla fine di ciò che non sappiamo. O non vogliamo sapere. E secondo me non è male. Anche se fa impressione. Così come il vero amore e la vita stessa. Così inquietante a volte, ma certamente così bello.