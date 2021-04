La vita di Audrey Hepburn, attrice Premio Oscar e icona di eleganza, diventa una serie tv. La scrittrice e produttrice statunitense Jacqueline Hoyt (già dietro a The Good Wife) si occuperà della sceneggiatura.

Il progetto, il cui titolo è semplicemente Audrey, è prodotto dall’italiana Wildside, la società di Fremantle dietro i successi de L’Amica Geniale e The Young Pope. I produttori esecutivi sono Mario Gianani, CEO di Wildside, del gruppo Fremantle; Lorenzo Gangarossa con Ludovica Damiani; Luca Dotti e Luigi Spinola.

La serie su Audrey Hepburn è basata sul libro Audrey at Home, scritto da Dotti e Spinola, figli dell’attrice e dello psichiatra italiano Andrea Dotti, che lei sposò nel 1970 e da cui divorziò dieci anni dopo.

Nello scrivere il bestseller, pubblicato nel 2015, i figli hanno svelato aspetti inediti della personalità e della vita della grande attrice andando oltre il suo essere interprete, madre e filantropa. Andrea Scrosati, COO di Fremantle ha dichiarato: “Per Audrey il nostro obiettivo sarà ancora una volta quello di produrre un contenuto nato a livello locale ma rivolto a una platea mondiale. Credo che il team creativo riunito dalla Wildside e il progetto stesso abbiano le caratteristiche ideali perché questo accada”.

L’attrice Premio Oscar per Vacanze Romane è stata una delle icone dell’età d’oro di Hollywood e un simbolo degli anni Cinquanta e Sessanta. Si è fatta conoscere per il suo fascino ed eleganza in film come Sabrina, Colazione da Tiffany e My Fair Lady. Finora la sua vita non era ancora stata portata sullo schermo e indirizzata al mercato globale.

Non solo attrice: a partire dagli anni Settanta apparve sempre meno sotto i riflettori, preferendo dedicarsi alla famiglia e alle attività umanitarie. Nel 1988 fu nominata ambasciatrice ufficiale dell’UNICEF. Nel 1992 le venne conferita la Medaglia presidenziale della libertà; l’anno successivo (che è anche quello della sua morte), il Premio umanitario Jean Hersholt.

Secondo Variety, il progetto televisivo esplorerà gli anni formativi di Audrey Hepburn e i suoi primi ruoli. Al momento non si conoscono altri dettagli al riguardo.