La serie Tenebre e Ossa è una delle più attese del 2021. Basata sulla trilogia del Grishaverse di Leigh Bardugo e sulla duologia di Sei di Corvi, l’adattamento televisivo racconta una storia intima, andando a cercare le nostre paure verso l’ignoto.

Tenebre e Ossa ci catapulta in un mondo vagamente ispirato alla Russia sotto il periodo degli zar; un luogo dilaniato dalla guerra in cui l’umile soldatessa Alina Starkov ha appena scatenato un potere straordinario che potrebbe essere la chiave per liberare il suo paese. Con la mostruosa minaccia dell’Ombra che incombe, Alina viene strappata da tutto ciò che conosce per essere addestrata come parte di un esercito d’élite di soldati magici noto come Grisha. Mentre lotta per affinare il suo potere, scopre che alleati e nemici possono essere la stessa cosa e che nulla in questo mondo sontuoso è ciò che sembra. Ci sono forze pericolose in gioco, incluso un gruppo di carismatici criminali e di creature. Ci vorrà più della magia per cercare di sopravvivere.

Per la sua complessità e rappresentazione del mondo magico, l’universo di Tenebre e Ossa è stato paragonato a quello creato da George R.R. Martin con Il Trono di Spade, e a J.K. Rowling con Harry Potter. In realtà, in un’intervista concessa a Forbes, l’autrice Leigh Bardugo si sente lusingata da tale accostamento, ma ammette di non sentirsi così “importante” e che il suo mondo non è così vasto come quelli citati.

Quando le è stato chiesto l’origine del Grishaverse, la scrittrice ha dichiarato: “Posso far risalire l’origine di questo mondo a una notte trascorsa a casa di amici in montagna. Dopo essere andati a cena, mi sono addormentata leggendo un libro. Mi sono svegliata, ero sola ed era buio. Questo era il tipo di oscurità in cui non puoi vedere niente oltre il proprio naso. Non riuscivo a scrollarmi di dosso l’idea che, nonostante la nostra età, c’è questa paura dell’oscurità che non scompare mai. Questa è una storia che parla della paura primordiale dell’ignoto.”

Il co-creatore della serie Tenebre e Ossa, Eric Heisserer, ha ammesso a Forbes di essere un grande fan dei libri. Insieme alla scrittrice hanno collaborato alla sceneggiatura: “I libri sono tutti impostati cronologicamente, quindi tecnicamente non arriviamo agli eventi di Sei di Corvi fino a quando la trilogia di Tenebre e Ossa è terminata. Io e Leigh dovevamo quindi inventare storie prequel per i personaggi chiave di Sei di Corvi e allo stesso tempo adattarli a ciò che accadeva nella trama di Tenebre e Ossa.”

Sebbene la serie combini due delle sue saghe, la Bardugo ha rassicurato i fan, dicendo di aver costruito qualcosa di completamente nuovo che al tempo stesso rimane fedele ai personaggi: “Eric ha preso due serie fantasy e le ha plasmate in questa cosa coesa e incredibile.”

I fan possono aspettarsi altre stagioni? “Ci piacerebbe dirtelo se lo sapessimo”, ha risposto Heisserer. “Abbiamo un sacco di grandi idee e piani se ci viene data un’altra stagione.”

La prima stagione di Tenebre e Ossa è disponibile il 23 aprile su Netflix.