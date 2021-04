Sono stati annunciati i concerti di Caparezza, il tour nei palasport italiani che il cantautore di Molfetta aveva annunciato il 9 aprile sui social con un teaser. Michele Salvemini, questo il nome all’anagrafe dell’artista, è tornato alla ribalta con l’annuncio del nuovo album Exuvia in uscita il 7 maggio 2021 anticipato dalla title track.

I concerti di Caparezza del 2022

I concerti di Caparezza del 2022 porteranno sul palco la nuova esperienza discografica e partiranno da Jesolo per poi fermarsi – temporaneamente – a Torino. Di seguito tutte le date del tour che Michele condurrà nei palasport.

19 febbraio 2022 – JESOLO (VE) – PALA INVENT

23 febbraio 2022 – MANTOVA – GRANA PADANO ARENA

25 febbraio 2022 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

26 febbraio 2022 – LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

04 marzo 2022 – PESARO (PU) – VITRIFRIGO ARENA

05 marzo 2022 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

11 marzo 2022 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

14 marzo 2022 – ANCONA – PALA PROMETEO

16 marzo 2022 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

18 marzo 2022 – BARI – PALA FLORIO

21 marzo 2022 – CATANIA – PALA CATANIA

25 marzo 2022 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

29 marzo 2022 – TORINO – PALA ALPITOUR

I biglietti per i concerti di Caparezza del 2022 saranno disponibili a partire dalle ore 11 del 14 maggio 2021.

Exuvia

Caparezza è un artista in continua evoluzione. Nel suo ultimo disco in studio Prisoner 709 (2017) Michele ha presentato una virata più introspettiva rispetto al taglio satirico ed eversivo, provato dall’acufene che lo ha colpito nel 2015 e che lo ha fortemente influenzato nella scrittura dell’album, come testimoniano singoli come Larsen (che racconta proprio il suo rapporto con l’acufene), Prosopagnosia e Ti Fa Stare Bene che testimonia la ricerca della positività.

Con Exuvia Caparezza stacca un altro ticket, ancora più nuovo, come del resto abbiamo appreso dalla pubblicazione della title track. L’Exuvia, in natura, è ciò che rimane di un insetto che si è appena liberato dal suo involucro per andare incontro a un cambiamento. Agli occhi degli umani appare come una scultura, un calco perfetto dell’insetto che si è evoluto e ha lasciato una traccia di sé, lasciandosi alle spalle ciò che era prima.

Caparezza, che nel nuovo singolo ha presentato sonorità ipnotiche molto vicine all’elettronica, parla della sua Exuvia come di una fuga dalla “prigionia dei tempi andati“. Nei concerti di Caparezza del 2022 lo show sarà concentrato sui brani della nuova esperienza in studio, con numeri teatrali che sono tipici del cantautore di Molfetta.