Che avrà mai da dire Liam Gallagher sui Greta Van Fleet? Glielo chiede una follower e l’ex Oasis risponde. Marisa, questo il nome della fan, in uno scambio di commenti su Twitter ha chiesto al cantautore britannico un parere sull’uscita del nuovo album della band di Joshua Kiszka. Mancano poche ore, in effetti, all’uscita di The Battle At Garden’s Gate dei Greta Van Fleet.

La battuta di Liam Gallagher sui Greta Van Fleet

Dopo un inizio percoso all’insegna del revival rock con tantissime strizzate d’occhio all’hard rock degli anni ’70 i Greta Van Fleet, come già avevano anticipato, hanno virato verso un genere più intimista, intenso e psichedelico.

Marisa ha dunque chiesto a Liam Gallagher un pensiero sull’uscita di The Battle At Garden’s Gate. Lui ha risposto con una battuta, facendo finta di confondere i Greta Van Fleet con l’attivista per il pianeta e per il clima Greta Thunberg. “Se contento per l’uscita del nuovo album dei Greta Van Fleet di domani?”. Liam Gallagher ha risposto: “Lei è incredibile, adoro il suo impegno per il cambiamento climatico“.

La sua fan tenta di redarguirlo, ma l’ilarità dei follower non conosce freni. Alcuni gli dicono di vederlo bene come comico, altri fanno notare che esiste un’azienda di trasporti di nome Van Fleet. Dopo poche ore è arrivata la replica della band di Lover, Leaver.

La risposta dei Greta Van Fleet

I Greta Van Fleet hanno accolto la provocazione e hanno risposto a Liam Gallagher sulla stessa piattaforma. Anche la band dei fratelli Kiszka gioca sugli equivoci: “Amiamo il tuo lavoro in Girls & Boys, un grande classico”. Che significa? Si riferiscono ovviamente ai Blur e al singolo Girls And Boys estratto dal disco Parklife (1994).

Ricordiamo, inoltre, che dai tempi degli Oasis i Blur sono un argomento delicato. Per il momento la trollata di Liam Gallagher sui Greta Van Fleet è in battuta d’arresto.

She’s amazing I love her work esp for climate change — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 11, 2021