“Non ti ruberemo il posto”, questo il succo delle stories nelle quali Fedez risponde a Gasparri dopo l’ipotesi del senatore di Forza Italia di un’entrata in politica del rapper insieme alla moglie Chiara Ferragni.

Gasparri sui Ferragnez

Maurizio Gasparri era ospite ieri sera, 14 aprile, nella puntata di Zona Bianca in onda su Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi. Il senatore, alla luce delle diverse prese di posizione dei Ferragnez su vari temi sociali nelle ultime settimane, ha ipotizzato un’entrata in politica della coppia pur non sbilanciandosi.

“Non bisogna confondere i follower con la capacità di governare il Paese”, ha detto Gasparri per argomentare. Certo è che l’influenza sul grande seguito che i Ferragnez registrano ogni giorno i social è notevole, e difatti il loro ruolo viene spesso ripreso in televisione. Ultimamente, del resto, Fedez si è espresso più volte contro la Lega per l’ostruzionismo al ddl Zan in Senato. Solamente ieri il rapper e imprenditore ha criticato la scelta di ripristinare il vitalizio a Roberto Formigoni.

Queste le parole del senatore:

“Giudicheremo i Ferragnez tra 20 anni: a fare polemica sono bravi tutti ma passare in politica è un’altra storia. Non scambiamo i follower con la capacità di governare un Paese. Io non credo che la Ferragni voglia scendere in politica, ma se volesse farlo ci pensi bene. Quello che sembrerebbe assurdo sul piano della teoria, nella pratica si è già realizzato. Siamo stati pieni di attori, intellettuali e cantanti impegnati a sinistra ma questo già dal ’68. Adesso i protagonisti sono questi, quarant’anni fa c’era De Gregori che forse aveva qualche contenuto in più”.

Fedez risponde a Gasparri

In una serie di stories su Instagram Fedez risponde a Gasparri e lo punzecchia con il soprannome Gaspy. In sostanza il rapper nega la possibilità di scendere in politica insieme alla moglie, e non nasconde una certa vena polemica.

“Scendere in politica per me è mia moglie viene subito dopo il diventare campioni di cricket professionisti e imparare a fare il nuoto sincronizzato, quindi Gasparri – o meglio Gaspy – che mi guardi di nascosto ti dico di stare tranquillo, perché nessuno ti vuole rubare il posto. Stai lì dove sei. Magari non starci troppo”.

“Gaspy non mi querelare”, aggiunge Fedez alla fine del video mentre indica la sua cagnetta, Matilda, chiamata affettuosamente Maty e presentata come temibile avversario del senatore. Come il rapper sottolinea non sarebbe la prima volta in cui la coppia viene considerata prossima alla discesa in campo, ma si tratta di una “boiata”, come Fedez la definisce.

Con queste parole Fedez risponde a Gasparri il quale, per il momento, non ha ancora replicato sui social ma non si esclude la possibilità di una ripresa del dissing tra i due protagonisti.