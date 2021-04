Dopo il finale della quattordicesima stagione è tempo di rivedere Criminal Minds 15 su Rai4: la serie torna in onda, in replica, sul canale 21 del digitale terrestre con l’ultima stagione, composta da 10 episodi e una trama perlopiù orizzontale.

Rai4 ha iniziato a trasmettere il procedural dalla stagione 14 lo scorso marzo e ora Criminal Minds 15 parte con tre episodi il 15 aprile, per un appuntamento in prima serata con la conclusione dello storico procedural di CBS ispirato a veri casi di cronaca nera.

Criminal Minds 15, che chiude la saga dei profiler dell’FBI specializzati nella caccia a killer seriali, è incentrata sulla ricerca ossessiva del Camaleonte, già sfuggito a Rossi nella stagione 14 e ora diventato il nemico pubblico numero uno da assicurare alla giustizia. Killer e mago della fuga, trasformista capace di ingannare gli agenti e stare sempre un passo avanti a loro, Everett Lynch (interpretato da Michael Mosley) si è conquistato sul campo il soprannome di Camaleonte proprio per la sua abilità nel trasformarsi e nello sfuggire alla cattura anche quando sembra braccato dalla polizia. Ma in questa stagione non mancano anche episodi dalla trama verticale, con altri casi di delitti e attentati alla pubblica sicurezza che vengono affrontati dalla squadra di esperti profilatori nel corso di ciascuno dei dieci capitoli di Criminal Minds 15.

Il fortunato format creato da Jeff Davis ha raggiunto con Criminal Minds 15 ben 16 anni di programmazione: la CBS l’ha trasmessa negli Stati Uniti dal 2005 al 2020, per poi cancellarla e annunciare appena un anno dopo il progetto di un revival. Evidentemente l’emittente non aveva intenzione di liberarsi di una serie che è diventata un vero punto di riferimento per tutti gli appassionati di serialità poliziesca, piuttosto di rilanciarla con un format rinnovato.

Rai4 ha trasmesso le stagioni finali ogni giovedì dall’11 marzo: anche Criminal Minds 15, già trasmessa in chiaro da Rai2, sarà in onda sul canale 21 del digitale terrestre con tre episodi settimanali, in prima serata da giovedì 15 aprile.