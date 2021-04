Il mancato rinnovo automatico dell’offerta Iliad può essere un problema sperimentato da alcuni clienti dell’operatore mobile. In questo caso si riceve prontamente una mail in cui il vettore annuncia di non aver potuto procedere proprio all’addebito della spesa mensile necessaria per il piano telefonico. Dunque l’invito è quello di provvedere quanto prima a garantire un metodo di pagamento utile per l’operazione.

Attraverso l’esperienza maturata in redazione con il caso specifico di mancato rinnovo automatico dell’offerta Iliad, è possibile fornire dei suggerimenti utili ai clienti. La casistica si manifesta nel momento in cui il credito residuo associato al profilo personale non è sufficiente per coprire la spesa telefonica o perché la carta di pagamento utilizzata durante la sottoscrizione dell’utenza non accetta l’addebito mensile automatico. In realtà può anche capitare che un metodo di pagamento attivo fino ad un certo momento e ritenuto sempre valido, ad un certo punto, non venga considerato più come utile in area personale. In tutti i casi su elencati, la prima cosa fare sarà quella di entrare nel proprio profilo e provvedere proprio alla verifica della propria posizione.

Per mettere in regola la propria situazione, ogni utente dovrà accedere all’area personale e poi alla sezione “i miei dati” e poi selezionare metodo di pagamento. Se non comparirà più la soluzione finora valida, non bisognerà fare altro che inserirla. Probabilmente, i dati già forniti risulteranno già presenti in memoria (nel caso di utilizzo di una carta di credito o debito andranno solo confermati alcuni codici di verifica). Per sincerarsi che proprio la modalità di pagamento sia stata accettata, è consigliabile effettuare il logout dalla piattaforma per poi proseguire nuovamente all’autenticazione. I dati appena forniti dovranno comparire come salvati nel profilo individuale. In caso contrario, l’operazione andrà ripetuta fino al buon esito altrimenti si rischierà di pagare il servizio telefonico e di navigazione a consumo.