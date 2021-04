Assoluta novità delle ultime ore è l’approdo dei podcast su Amazon Music in Italia. In pratica, attraverso l’app del servizio di streaming musicale e naturalmente anche con l’ausilio di tutti i dispositivi Echo come da Fire Tv Stick è possibile ascoltare preziosi contenuti sonori dedicati al solo intrattenimento, all’informazione, alla cultura e alla formazione, pure alla tecnologia e alla salute e a qualsiasi altro rame del sapere. Come procedere dunque all’ascolto e alla fruizione del servizio?

Come ascoltare i podcast

Se siete patiti dei podcast su Spotify come su Apple Music o altre piattaforma, non passerà di certo inosservata la nuova offerta di podcast su Amazon Music. Chi già utilizzava il servizio di streaming musicale o comunque chi ha intenzione di iniziare a farlo, dovrà semplicemente procedere ad un’operazione molto semplice ossia quella di aggiornare o scaricare la relativa app sul proprio dispositivo (smartphone, tablet). Come già accennato poi, gli stessi contenuti potranno essere selezionati anche da Fire TV Stick ma la novità giunge anche su tutti i dispositivi Echo per la smart home. Sarà semplice ed immediato chiedere all’assistente vocale Alexa il contributo che ci interessa, semplicemente nominandolo e chiedendo di riprodurlo.

Lista dei podcast su Amazon Music in Italiano

Nonostante il servizio sia stato appena pubblicizzato, la lista dei podcast su Amazon Music in lingua italiana è già cospicua. Direttamente in questa pagina ufficiale sarà possibile visionare l’elenco dei contenuti suddivisi per categoria. La selezione sarà ardua tra le opzioni per ascoltare notizie come quelle de Il Sole 24 ore o del Corriere della Sera ma anche tutte quelle abbinate alle principali radio italiane, una su tutte Radio Deejay ma non solo. Non mancano neanche apposite proposte per i più piccoli con la lettura di fiabe e racconti ma anche formative per le lingue, la psicologia, l’arte, la tecnologia e l’innovazione digitale.