I Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra 5G vengono presi subito in considerazione quando si è alla ricerca di un top di gamma, su questo ci sono pochi dubbi. Forse vi interesserà sapere che c’è la possibilità di acquistarli approfittando del 10% di sconto extra tramite un’iniziativa commerciale che prevede l’inserimento (senza virgolette) di un codice promozionale (‘PROMO10‘) subito dopo aggiungendo il prodotto al carrello (sullo store ufficiale della divisione italiana).

Potrete visualizzare un banner che annuncia la disponibilità della promozione fino al 18 aprile, anche se in realtà verrà prorogata fino al prossimo 30 giugno. I Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra 5G avranno sicuramente folgorato qualcuno di voi, che avrà a propria volta pensato di acquistare la propria unità sullo store ufficiale per godere di tutti i vantaggi associati. Ebbene, adesso sapete anche della possibilità che vi venga applicato il 10% di sconto aggiuntivo sull’acquisto di uno tra Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra 5G, cosa che non capita spesso.

L’alternativa è di certo Amazon, che ha dei benefici innegabili, ma se già da prima eravate propensi a comprare il top di gamma sudcoreano sul canale proprietario, allora l’occasione è di quelle da non perdere. Quanto ai Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra 5G, dubitiamo vi pentireste dell’acquisto: parliamo di tre dispositivi completi sotto ogni profilo, naturalmente diversi tra loro quanto a caratteristiche e prezzo finale. Sentitevi liberi di decidere in base a quello che preferite, ovviamente tenendo conto delle vostre personali esigenze, che possono essere diverse da quelle di ogni altro (ciascuno di noi è unico, ed è quindi naturale abbia pretese differenti a seconda dei casi). Quanti di voi decideranno di concludere l’acquisto? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.