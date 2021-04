Il colosso di Seul lancerà nuovi smartwatch quest’anno, di cui il Samsung Galaxy Watch 4 è il primo candidato (probabilmente insieme al Galaxy Watch Active 4). Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo rapporto che riguarda il wereable fa riferimento alle batterie che il produttore asiatico utilizzerà, che verranno fornite dalla Cina, ed in particolare dall’azienda Amperex Technology Limited. Si parla anche di ATL che di Samsung SDI per i nuovi indossabili.

Il colosso di Seul aveva smesso di acquistare batterie da ATL a causa dei problemi sorti con l’unità energetica dei Samsung Galaxy Note 7 (voi tutti ricorderete senz’altro i casi di esplosione che costrinsero l’azienda asiatica a ritirare il dispositivo dal mercato, per poi rivisitarlo, sistemare le cose e rivenderlo con il nome di Galaxy Note 7 FE). ATL è stato reintrodotto solo di recente nella catena di fornitura del produttore sudcoreano: le sue batterie sono utilizzate a bordo dei Samsung Galaxy S21. Secondo quanto riferito, ATL sta producendo in serie piccole batterie ai polimeri da 240mAh per il modello da 41 mm del Samsung Galaxy Watch 4, mentre il modello da 45 mm sarà dotato di una batteria da 350mAh prodotta da Samsung SDI.

La decisione del colosso di Seul di utilizzare batterie ATL potrebbe essere una mossa per ridurre il più possibile i costi. La società si è recentemente affidata alla componentistica cinese per migliorare i margini, pensando perfino di acquistare pannelli OLED dalla Cina. Il Samsung Galaxy Watch 4 sarà senza dubbio molto diverso dai suoi predecessori, abbandonando Tizen OS in favore di Wear OS by Google (ve ne abbiamo parlato in questo articolo), che a questo punto immaginiamo sarà in grado di offrire garanzie importanti (altrimenti il colosso di Seul non avrebbe mai abbandonato il sistema operativo proprietario, da molti apprezzato per la sua fluidità).