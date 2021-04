A che punto siamo con l’arrivo della funzione dei pagamenti con WhatsApp anche in Italia? Nel resto del mondo si fanno passi in avanti proprio per implementare l’utile feature per un pubblico sempre più vasto. Gli sviluppatori stanno lavorando ancora a nuove schermate in app come evidenziato dall’ultimissima beta Android siglata come la 2.21.8.10 disponibile sul Play Store per i soli terster.

Quanto visibile nell’ultima versione sperimentale dell’applicazione di messaggistica è soprattutto una nuova scheda con i dettagli relativi alle informazioni di pagamento del singolo utente. In pratica, si tratterebbe di una sezione in cui sarebbero raccolti i dati sensibili relativi al proprio profilo per una rapida condivisione. Questi ultimi tornerebbero utili nel caso di transazioni con clienti, aziende, partner di vario tipo e andrebbero trattati con cura e condivisi solo con persone fidate (o altrimenti custoditi gelosamente). Non c’è dubbio che gli esperti stiano lavorando di buona lena per rendere la feature sempre più funzionale per un vasto tipo di clienti.

L’attivazione dei pagamenti con WhatsApp in ogni paese passa per l’approvazione di specifici accordi con le banche centrali delle rispettive nazioni. Notizia di questi giorni è che la Banche Centrale brasiliana abbaia fornito le dovute autorizzazioni per permettere le transazioni attraverso l’app di messaggistica. Quanto avvenuto in sud America dovrebbe ripetersi altrove e anche da noi, passando per lo stesso iter di verifiche e controlli. Insomma, la novità potrebbe anche decisamente tardare entro i nostri confini, bloccata dal necessario processo preliminare. Resta un dato di fatto che il proprietario di WhatsApp come di Facebook e Instagram Mark Zuckerberg abbia più volte parlato di questo 2021 come annata decisiva per la diffusione di questo importante traguardo. Chissà se, entro dicembre prossimo, non si assista ad una brusca accelerata nella direzione attesa da molti. Non è un mistero che effettuare pagamenti con WhatsApp in modo semplice ed immediato troverebbe applicazione in un numero considerevole di attività della vita quotidiana.