Non è passato di certo inosservato il nuovo Echo Show 10 su Amazon. La nuova soluzione per le smart home con l’irrinunciabile assistente Alexa è comparso sullo store, anche se solo in prevendita. Quali sono tutte le sue funzioni e le peculiarità? Qual è il suo prezzo e quando sarà disponibile in Italia?

I punti di forza dell’Echo Show 10

L’assoluta peculiarità del nuovo Echo Show 10 su Amazon è il fatto che il dispositivo sia rotante a 360 gradi. Il considerevole schermo da 10.1 pollici e dunque la fotocamera ha la possibilità di inquadrare qualsiasi angolo di un ambiente in cui il dispositivo è collocato. Proprio il sensore da 13 MP garantisce anche un ulteriore e innegabile punto di forza: non c’è pericolo che il soggetto, spostandosi durante una chiamata o una conferenza, non venga inquadrato. Interviene un adattamento automatico che mantiene i soggetti sempre al centro dell’immagine. Gli altoparlanti offrono poi un audio direzionale di alta qualità.

Come qualsiasi altro dispositivo Echo, anche il nuovissimo Echo Show permette di creare una casa intelligente con i dispositivi compatibili, per tenere sempre sotto controllo le telecamere di sicurezza o anche per regolare le luci in casa, la temperature, abbassare o alzare le tapparelle alle finestre. Proprio grazie alla funzione rotante del device ultimo arrivato, da smartphone e naturalmente da remoto, si potrà dare un’occhiata alla propria casa quando a lavoro e comunque fuori.

Nuovo Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con... Progettato per muoversi con te - Con uno schermo HD da 10,1" che si...

Sempre al centro dell'attenzione - Videochiama amici e famiglia o...

Naturalmente con Amazon Echo Show 10 è possibile poi ottenere tutto l’aiuto possibile in casa e le informazioni di interesse. Ad esempio, con l’aiuto delle immagini si può seguire una ricetta in cucina, impostare timer e liste della spesa, verificare notizie e informazioni meteo e ancora visualizzare le foto presenti su Amazon Photos trasformando la soluzione in una vera e propria cornice digitale. Un chiarimento finale sull’aspetto privacy è doveroso: un apposito tasto posto su una delle cornici superiori dell’Echo, consente di disattivare microfono e fotocamera a piacimento.

Prezzo e disponibilità in Italia

La portata innovativa del nuovo Echo Show 10 rispetto ai modelli precedenti è innegabile e cotanta rivoluzione si paga. Il prezzo di listino della soluzione è di 249.99 euro. Le colorazioni disponibili sono sia quella bianco ghiaccio che antracite. Per l’Italia, la spedizione del prodotto partirà il prossimo 17 giugno.

