Ho notato anche io in queste ore che una citazione di Jacques Attali in “Il futuro della vita” del 1981 sia diventata virale sui social. In particolare, viene menzionato uno stralcio del suo lavoro, con il quale si percepisce che l’uomo circa 40 anni fa aveva previsto una sorta di pandemia nei decenni a seguire. O, comunque, un intervento esterno agevolato da forze “oscure”, utile per ridurre la popolazione tra gli anziani. Si menziona, in particolare, quella fascia di età che rappresenta un costo ad un certo punto e non una risorsa.

Confermata la bufala su Jacques Attali in “Il futuro della vita” del 1981

Non è la prima volta che si parla di complottismo sul nostro magazine, come avrete notato in passato con altri articoli, ma oggi 14 aprile forse si è andati un tantino oltre. In cosa consiste la bufala su Jacques Attali in “Il futuro della vita” del 1981? Semplicemente, frasi come “in futuro si tratterà di trovare un modo per ridurre la popolazione, a partire dagli anziani“, menzionando la fascia di età compresa tra i 60 e i 65 anni, ci riportano un quadro apparentemente prestabilito. Qualcuno, a tal proposito, avanza nuovamente ipotesi legate al virus creato in laboratorio.

Cercando in rete, ho scoperto che diverse fonti abbiano in realtà smentito la notizia. Basti pensare a quanto riportato dal sito francese Factuel, che ha interpellato addirittura il diretto interessato. In Italia, invece, ho trovato riscontri in merito su Bufale e Politica Live, con quest’ultimo che ritiene di aver consultato anche il lavoro originale. Tutti questi approfondimenti, in ogni caso, non fanno altro che confermare quello che ho detto ad inizio articolo, in quanto la catena virale sembra basarsi sul nulla.

Lo stesso Jacques Attali, parlando delle frasi a lui attribuite in “Il futuro della vita” del 1981, ha parlato senza troppi giri di parole di una nuova versione (delirante) della falsa citazione che aveva denunciato per diffamazione nel 1983.