Il 28 aprile Samsung terrà un evento dedicato, probabilmente per rispondere a quello di casa Apple, in programma il giorno 20 del mese. Il nuovo Galaxy Unpacked non sarà marginale, in quanto, stando a quanto riportato dal video teaser ufficiale che potete vedere in basso, ci farà fare la conoscenza del ‘Galaxy più potente di sempre‘.

Non sappiamo esattamente a cosa si riferisca l’espressione, visto che della famiglia dei Galaxy fanno parte gli smartphone, ma anche i tablet ed i portatili. Si parla tanto ultimamente dei nuovi Galaxy Book, di cui una delle versioni Pro dovrebbe essere spinta da processore Intel di 11esima generazione (se così fosse avrebbe ragione il colosso di Seul a parlare dei ‘Galaxy più potenti di sempre’). Del resto, la generazione in carica è stata presentata alla fine del 2019, e ci può, quindi, stare un suo rinnovamento in questa fascia temporale.

Sappiamo che l’azienda asiatica sta sviluppando anche il Samsung Galaxy Z Fold 3, il suo prossimo dispositivo pieghevole, che dovrebbe però arrivare per l’estate (forse a luglio, se non per i primi di agosto, ma non prima della seconda parte dell’anno), prendendo il posto della serie Note. Non crediamo che l’evento del 28 aprile sarà dedicato ad uno smartphone top di gamma, quanto piuttosto ad una serie di nuovi portatili in grado di fare la differenza. Il pieghevole di cui vi abbiamo fatto accenno poco fa potrebbe essere, nel caso, l’unico in grado di forgiarsi di quel titolo, che comunque sarebbe fuori luogo per la presenza dei Samsung Galaxy S21 (già mossi dai migliori processori presenti sul mercato). Ovvio che però tutto può succedere, e che non possiamo dirlo per certo adesso. A voi cosa farebbe più piacere? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.