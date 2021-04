Il tour di Francesco Renga in programma nei teatri è stato posticipato. Alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, tutti i concerti di Francesco Renga in programma quest’anno nei teatri della penisola sono rimandati al mese di dicembre.

Inizialmente atteso nel mese di maggio, il tour di Francesco Renga slitta a dicembre.

Le nuove date in programma in inverno vedranno Francesco Renga esibirsi il 1° dicembre al Teatro Augusteo di Napoli e il 4 dicembre all’ Europauditorium di Bologna. Il 6 dicembre l’artista sarà in concerto al Teatro Verdi di Firenze e il 7 dicembre al Teatro Colosseo di Torino; il 10 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano in recupero della data del 16 maggio.

Francesco Renga sarà in concerto l’11 dicembre al Teatro Dis_Play di Brescia e il 20 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma, recupero della data del 28 maggio. L’ultimo appuntamento è atteso al Teatro Team di Bari il 22 dicembre.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti, secondo il calendario annunciato. Con il biglietto già in possesso sarà possibile accedere all’evento in programma nella medesima location, riprogrammato nel periodo invernale.

Altri biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutto il territorio.

Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Quando Trovo Te, Francesco Renga presenterà i brani più recenti del suo percorso, insieme ai successi pubblicati in precedenza.

Il tour di Francesco Renga nel 2021

1 dicembre – Teatro Augusteo – NAPOLI (recupero del 26 maggio)

4 dicembre – Europauditorium – BOLOGNA (recupero del 17 maggio)

6 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE (recupero del 30 maggio)

7 dicembre – Teatro Colosseo – TORINO (recupero del 14 maggio)

10 dicembre – Teatro degli Arcimboldi – MILANO (recupero del 16 maggio)

11 dicembre – Teatro Dis_Play – BRESCIA (recupero del 21 maggio)

20 dicembre – Teatro Brancaccio – ROMA (recupero del 28 maggio)

22 dicembre – Teatro Team – BARI (recupero del 24 maggio)