Esce venerdì 16 aprile Non Cambi Mai di Mameli feat. Blind e Nashley. Il nuovo singolo di Mameli nasce dall’unione di tre artisti e di altrettanti universi musicali differenti, che si fondono nel nuovo brano in radio e in digital download da questa settimana.

Non Cambi Mai di Mameli feat. Blind e Nashley rappresenta una continua lotta interiore: da una parte la voglia di scoprire, dall’altra la paura di perdersi.

”Quando eravamo lì in studio a registrare ognuno sentiva il pezzo come suo” – commenta Mameli – Non ci siamo mai detti in faccia quale fosse il concetto secondo il quale stavamo scrivendo e non penso glielo chiederò in futuro: è bello pensare che in quel momento ognuno avesse la sua idea e che alla fine tutte siano sfociate in un unico discorso“, le sue parole sul brano che è nato a Bologna a casa del suo chitarrista.

Solo successivamente Mameli ha conosciuto Blind e lo ha coinvolto nel singolo, certo che la sua voce avrebbe aggiunto il tocco che mancava al brano.

“Questo pezzo in particolare è nato a Bologna, a casa del mio chitarrista Ciccio. Non avevo grossi piani, quella notte scrissi soltanto la mia strofa e il ritornello. Poi ho conosciuto Blind e ho pensato che la sua voce calzasse a pennello. Sentivo che il pezzo fosse molto fresco e leggero, ma nella mia testa volevo dargli anche un tono più dark. Qualche giorno dopo è venuto Nashley da me in studio, ha ascoltato la canzone, gli è piaciuta e ho pensato fosse la persona perfetta. Nelle settimane successive ci siamo ritrovati tutti e tre in studio da me, abbiamo scritto e registrato tutto”.

Anche Blind si dice soddisfatto della canzone: “Abbiamo lavorato a questo brano con tanto entusiasmo e penso che dal risultato si senta; con Mameli avevo già collaborato ed è una bellissima persona, sia a livello artistico che umano. Nashley invece l’ho conosciuto grazie a questa canzone e si è rivelato essere un ragazzo d’oro e un grande artista”.

“La mia parte di ‘Non cambi mai’ è nata in un modo del tutto inaspettato” – commenta Nashley – “stavo lavorando con Mameli ad alcuni miei brani e durante una pausa lui mi ha fatto sentire il ritornello di questo brano, credo di non essere riuscito a trattenermi e in pochi minuti ho scritto una strofa rap: sapevo esattamente cosa volevo dire, ero stato particolarmente ispirato. Ho voluto mettere in rilievo la differenza di carattere di due persone, una che scappa, che non sa decidere perché non sta bene con se stessa e tiene sempre sulle spine l‘altro che non si arrende e la rincorre nonostante tutto”.