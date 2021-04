Bisogna fare i conti nuovamente con problemi Wind oggi 14 aprile, considerando che a detta di alcuni utenti stamane pare si faccia molta fatica a navigare. I numeri che sto registrando in questi minuti non mi inducono a parlare di down. Almeno non per ora, anche se la situazione è in continua evoluzione e tutto potrebbe cambiare a stretto giro. Di sicuro, qualche differenza sembra esserci rispetto a quanto vi abbiamo riportato a marzo, quando era stato riscontrato un altro disservizio con la compagnia telefonica.

Cosa sappiamo sui problemi Wind di oggi 14 aprile

Quali sono i dettagli emersi fino a questo momento sui problemi Wind del 14 aprile? Le informazioni sono scarne, anche perché il malfunzionamento è trapelato attorno alle 10 del mattino come si può percepire facilmente tramite l’apposita pagina su Down Detector. Ci sono delle lamentele che ad esempio arrivano soprattutto in zona Lodi, ma per ora non ci sono i presupposti per emettere sentenze sotto questo punto di vista. Occorre semplicemente monitorare la situazione con grande attenzione.

Vedremo se la situazione rientrerà nel giro di pochi minuti, o se in alternativa i problemi Wind si trascineranno per tutta la mattinata. Magari facendo emergere qualche dettaglio in più sulle aree in cui da alcuni minuti si stanno concentrando maggiormente le segnalazioni del pubblico. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, in ogni caso, non si riscontrano ancora comunicazioni ufficiali da parte del pubblico. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento qui di seguito.

Aggiornamento ore 10:21. Le segnalazioni, al momento, sono costanti sui problemi Wind, ma non tali da indurmi a parlare di down. Resta importante ottenere riscontri anche dai nostri lettori, per comprendere come si stiano palesando in questi minuti i disservizi con il noto operatore qui in Italia. Anche dal punto di vista geografico.