Dopo il finale della seconda stagione di Narcos: Messico il sabato sera di Rai4 ospiterà La Unidad, per una prima serata all’insegna del crime e dell’azione: in prima visione assoluta in Italia, la serie spagnola andrà in onda dal 17 aprile con due episodi a sera.

La Unidad è prodotta da Vaca Films per Movistar+, piattaforma di contenuti on demand in Spagna: dedicata ad un corpo d’elite della lotta al terrorismo, la serie si basa su testimonianze ed eventi reali e la sua ideazione ha coinvolto numerosi professionisti dell’antiterrorismo della polizia spagnola.

I creatori de La Unidad Dani de la Torre e Alberto Marini hanno indagato con uno stile improntato al massimo realismo il lavoro dell’unità di Polizia Nazionale che combatte il terrorismo in Spagna, uno dei paesi con la maggiore esperienza in operazioni antiterroristiche al mondo. Ambientata tra tra Madrid, Tolosa, Tangeri, Melilla, Perpignan e Gerona, a dare il via alla trama de La Unidad è l’arresto del terrorista islamico più ricercato dalle polizie internazionali. L’evento potrebbe rendere il paese iberico il principale obiettivo di attacchi imminenti, da parte di una cellula jihadista intenzionata a vendicare il leader appena catturato.

Il team de La Unidad è guidato da una donna: a capo della squadra di agenti specializzati nella lotta al terrore c’è il commissario capo Carla Torres, interpretato dall’attrice di origini franco-ispaniche Nathalie Poza, vincitrice del premio Goya come migliore attrice nel 2018 per il film Non Posso Dire Addio e apparsa recentemente nella serie La Cattedrale del Mare. Nel cast anche Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Fariba Sheikhan, Raúl Fernández, Carlos Blanco e Fele Martínez.

La Unidad, già rinnovata per una seconda stagione da Movistar+, arriva in Italia sabato 17 aprile, in onda dalle 21.20 in prima visione assoluta su Rai4, canale 28 del digitale terrestre. La serie sarà resa disponibile anche in streaming su Raiplay. Ecco il promo.