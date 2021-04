Come ben sappiamo, l’assemblea di Lega ha accettato l’offerta presentata da DAZN circa l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024, che prevede la trasmissione di 7 partite in esclusiva (con la collaborazione di Tim) e 3 partite in condivisione (ancora non assegnata). Domenica scorsa, 11 aprile, la piattaforma di sport in streaming ha subito un blackout a causa di un problema tecnico che ha impedito la visione ,alla maggior parte dei suoi abbonati, delle partite Inter-Cagliari (delle 12.30) e Verona-Lazio (delle 18.00). In seguito a tale disservizio, sono subentrare paure da parte della Lega, dei presidenti di club e degli abbonati, preoccupati che questo problema possa ripresentarsi nelle prossime stagioni.

A questo punto, tutti esigono maggiori garanzie e coperture assicurative, esplicite richieste comunicate dai quattro club di Serie A che non hanno votato a favore dell’assegnazione dei diritti TV a DAZN per le prossime tre stagioni di calcio. Queste sono le pretese enunciate durante l’assemblea di Lega, che si è tenuta ieri 13 aprile, in seguito al grave problema tecnico riscontrato dalla piattaforma streaming domenica scorsa.

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, a sollevare la polemica sono stati l’amministratore delegato della Roma Guido Fienga e l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali: entrambi i dirigenti hanno ribadito l’insostenibilità della situazione. Come si può leggere dalla notizia riportata dal quotidiano sportivo, l’avvenimento non è da ritenersi concluso, sia perché da una parte non è tramontata l’ipotesi che venga contestata l’assegnazione dei diritti TV a DAZN, e dall’altra perché continuano le indagini su quanto si è verificato domenica scorsa, visto che l’intervento da parte di Comcast Technology Solutions per risolvere il blackout sarebbe potuto avvenire in tempi più rapidi. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda, sperando che tutto possa risolversi per il meglio.