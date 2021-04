La foto di Giulio Berruti vaccinato che invita gli altri a fare altrettanto per far scoppiare la polemica e chi ci va di mezzo? Maria Elena Boschi ovvio. Sembra ormai che tutti i mali del mondo siano legati a lei, volente o nolente. Il capogruppo di Italia Viva alla Camera finisce spesso nel mirino delle critiche e mentre è ancora negli occhi di tutti la questione della mascherina in giro per le strade della Capitale (che lei ha abbassato per dare un bacio al compagno facendo infuriare anche Lilli Gruber), ecco che esplode quella per il vaccino di Giulio Berruti, under 40.

L’attore ha postato la sua foto al centro vaccini invitando tutti a fare lo stesso e seguire il suo esempio ma ecco i virologi e gli esperti di turno che hanno subito puntato il dito contro di lui insinuando che abbia potuto scavalcare le liste per via della sua liason con Maria Elena Boschi. Non è la prima volta che si parla di favoritismi anche in campo di vaccini e le cose sono peggiorate proprio perché in mezzo si poteva tirare la bella politica insinuando che sia stata lei a mettere ‘una buona parola’ per far vaccinare il compagno andando contro ogni regola.

Alle frecciatine, ai commenti e alle accuse al veleno ha risposto il diretto interessato facendo notare che lui, il bell’attore sorridente e con il pollice in vista mentre gli viene inoculato il vaccino AstraZaneca, non ha rubato il posto ad anziani e fragili ma che quella dose gli tocca di diretti e tutto perché è anche odontoiatra e come tale ha diritto al vaccino sottolineando anche che è stato “tra gli ultimi” medici a vaccinarsi nel Lazio.

Già nei giorni scorsi, Giulio Berruti aveva spiegato di esercitare la professione: