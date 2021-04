La serie Lisey’s Story prende forma. Apple TV+ ha svelato foto e trama del nuovo progetto tratto dal romanzo di Stephen King, La storia di Lisey, che ha per protagonisti Julianne Moore e Clive Owen.

La serie limitata è curata dallo stesso scrittore e uscirà in tutto il mondo venerdì 4 giugno, in esclusiva sulla piattaforma Apple TV+.

Un cast stellare alla guida della serie Lisey’s Story: oltre il premio Oscar Julianne Moore e dal candidato all’Oscar Clive Owen, che tornano a lavorare insieme dopo il film I figli degli uomini, anche Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones e Sung Kang.

La serie Apple Original è composta da otto episodi sarà presentata in anteprima con i primi due episodi il 4 giugno; successivamente verrà pubblicato un episodio a cadenza settimanale.

La serie Lisey’s Story è descritta come un thriller personale e malinconico che segue la storia di Lisey Landon (interpretata da Julianne Moore) a due anni dalla morte del marito, il famoso romanziere Scott Landon (Clive Owen). Diversi e inquietanti eventi fanno sì che Lisey affronti i ricordi del suo matrimonio con Scott che ha deliberatamente rimosso dalla sua mente.

Alla regia degli episodi c’è Pablo Larraín. Lisey’s Story è prodotto da Bad Robot Productions, casa di produzione di JJ Abrams, e Warner Bros. Television. Ogni episodio della serie è stato scritto personalmente da Stephen King. Inoltre King, Moore e Larraín sono i produttori esecutivi insieme ad Abrams, Ben Stephenson e Juan de Dios Larraín.

Il maestro del terrore è un appassionato di serie tv oltre ad essere apparso in diversi adattamenti televisivi e cinematografici dei suoi libri, lo scrittore ha spesso condiviso opinioni sui social su ciò che vedeva. L’ultimo suo consiglio riguarda Them, la serie antologica di Prime Video, che “mi ha terrorizzato a morte”, così ha dichiarato.

Ecco le foto della serie tv:

Clive Owen, Ron Cephas Jones, @DaneDeHaan, and Joan Allen co-star in the story of a widow of a famous author, who becomes the target of a deranged stalker after his death. pic.twitter.com/4oj4FUWDxd