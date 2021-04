Fedez, contro il vitalizio a Formigoni, ha scoccato un dardo nelle stories di Instagram. Da settimane Federico Lucia è tra gli artisti in prima linea contro l’ostruzionismo del centro destra sul ddl Zan e a più riprese ha punzecchiato il senatore leghista Simone Pillon che spesso ha mantenuto il punto sulla posizione del Carroccio in merito all’approvazione del disegno di legge.

Il ddl Zan è ancora bloccato al Senato e il centro destra ha spesso giustificato la situazione dicendo che il progetto non sarebbe una priorità. Parola, quest’ultima, ripresa da Fedez per contestare il ripristino del vitalizio a Roberto Formigoni. L’ex parlamentare ed ex presidente della Regione Lombardia si era visto sospendere il vitalizio a seguito della condanna a 5 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di corruzione.

Formigoni aveva presentato ricorso e nelle ultime ore il suo vitalizio è stato ripristinato. La notizia ha colpito Fedez – ma anche il Movimento 5 Stelle ha sollevato proteste – che in una storia su Instagram ha punzecchiato il Senato sul discorso delle priorità. “Ecco quali sono le priorità del Senato”, dice il rapper e imprenditore, papà per la seconda volta dopo la nascita di Vittoria, mentre sfoggia un sorriso sarcastico e un tono altamente polemico.

Sul blocco in Senato del ddl Zan si sono espressi in tanti, a partire da Elodie e continuando con Mahmood, Paola Turci e altri colleghi. Il dibattito è nato principalmente dopo l’aggressione omofoba avvenuta a Roma nella stazione ferroviaria di Valle Aurelia. L’episodio ha fatto sentire maggiormente il bisogno di una legge adeguata che punisca ogni atto di violenza basato su discriminazioni in base all’orientamento sessuale, l’identità di genere, il genere e la disabilità.

Non essendo “priorità” per molti senatori, l’invettiva di Fedez contro il vitalizio a Formigoni vuole fare un focus proprio sul concetto di “priorità” molto caro ad alcune forze politiche.