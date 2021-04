Continua l’appuntamento con la seconda parte di Vikings 6 su Sky Atlantic, in onda stasera 14 aprile in prima serata. In occasione del lancio dell’ultima stagione della serie storica, Sky ha dedicato un canale per preparare i fan a dire addio ai vichinghi con tutti gli episodi on demand.

Andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si parte con l’episodio 6×13 dal titolo Il segnale, di cui vi riportiamo la sinossi: I problemi in mare aumentano le divisioni vicino all’Islanda. Un re che torna a casa con un nuovo amico pone fine alle guerre interne per il comando di Kattegat. Il Venerdì Santo è un’opportunità di divisione tra i Rus.

A seguire, l’episodio 6×14 intitolato Anime perdute. Ecco la sinossi: Il principe Igor riceve un benvenuto da eroe a Novgorod, ma a Kiev l’atmosfera è più cupa: il principe Oleg non rinuncerà alla lotta. Ubbe e i coloni trovano la terra ma non quella che speravano.

Vikings 6 su Sky Atlantic torna in onda mercoledì 21 aprile con due nuovi episodi. Nel 6×15 dal titolo Un mare di incertezze: Combattere in Groenlandia significa un cambio di destinazione e nuovi pericoli per Ubbe e compagnia. Una morte a Kiev porta cambiamenti. Grunnhilde fa la sua scelta. Ivar riceve una sorpresa e prende una decisione. A seguire, l’episodio 6×16 intitolato La goccia che fa traboccare il vaso. In mare aperto, Ubbe e i coloni sono in balia degli elementi. Nel frattempo Ivar e Hvitserk tornano a Kattegat.

Nel cast e personaggi di Vikings 6 troviamo: Katheryn Winnick nei panni di Lagertha; Alexander Ludwig interpreta Bjorn la Corazza; Alex Høgh è Ivan il SenzOssa; Marco Ilsø interpreta Hvitserk; Jordan Patrick Smith è Ubbe; Danila Kozlovsky è Oleg il Profeta; John Kavanagh è Indovino; Peter Franzén è Harald Bellachioma. New entry di stagione, Eric Johnson nei panni del condottiero normanno Eril il rosso; Georgia Hirst interpreta Torvi; Ragga Ragnars nei panni di Gunnhild; e Ray Stevenson che interpreta Othere.

L’appuntamento con Vikings 6 su Sky Atlantic è per stasera dalle 21:15.