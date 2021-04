Com’è finito Leonardo? Questo è il vero tema della giornata per gli appassionati della serie internazionale firmata da Rai Fiction e Lux Vide che adesso si prepara a conquistare il mondo. Anche in questo caso gli italiani sono stati i primi a seguire la serie ma adesso il dubbio rimane; è da promuovere o da bocciare? Da una parte ci sono i puristi, quelli che pensano sempre che ogni volta che una serie tratti un personaggio storico debba essere una sorta di biopic senza nessuna possibilità di manovra, dall’altra parte c’è chi ha apprezzato lo sforzo narrativo trovando lo show superbo. Ma dove sta la verità?

Naturalmente la verità assoluta non esiste perché il giudizio in questo caso è davvero soggettivo e relativo ma quello che non possiamo far altro che notare è che alla base c’è stata comunque una bella storia. Se provassimo a cambiare titolo, mettere un altro protagonista e togliere via la parte relativa alle opere (almeno quelle note) il buon risultato non cambierebbe. Promossi Aidan Turner e Freddie Highmore ma anche il giallo su cui gli sceneggiatori hanno voluto costruire l’intera storia.

ATTENZIONE SPOILER!

Ma com’è finito Leonardo? Nell’ultima puntata di ieri ha fanno capolino nella vita di Leonardo proprio Michelangelo, interpretato da Pierpaolo Spollon. I due hanno iniziato una lotta dura per la supremazia nel mondo nell’arte fino a che non sono addirittura diventati amici tirando fuori tutto ciò che provavano tra ammirazione e paura di perdere tutto. Dall’altra parte abbiamo la questione del giallo e di Caterina.

La donna che tutti davano per morta e per la quale Leonardo stava finendo al patibolo in realtà è viva e vegeta e tutto quello che è successo è stato escogitato da Leonardo per tenere al sicuro lei e il bambino che portava in grembo frutto di quello che è successo con Ludovico Sforza. Proprio in nome di questo figlio, la donna ha chiesto perdono a Dio per i suoi egoismi accettando la sua nuova vita e presentandosi adesso al cospetto di Leonardo che promette di amarla anzi amarli, proprio come una famiglia.