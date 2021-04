BZ AKIRA SANTIAGO

Prosegue la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram, oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. Successivamente, come sto facendo adesso, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. In seguito alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 5 di ASCOLTAMI!

Ecco il link diretto per accedervi https://t.me/RedRonnieTv/799

Ecco i tre progetti che propongo oggi:

Un acaro si muove all’inizio dei suoi video… pazzeschi. Per farli ci mette mesi. Ne ho mostrati due. Veri capolavori di arte.

CALÙ OTAMA – Mi ha colpito, prima della musica, il fatto che entrambi i protagonisti del video avessero il volto coperto da teste di animali di plastica.

UR Rock Band – Gruppo rock di giovanissimi che gira attorno alla voce di Greta

Guarda le loro interviste e i video che hanno creato. Ed ecco le info che mi hanno mandato su se stessi:

Ciao, sono Bz Akira Santjago; un musicista/compositore Mashupper audio/video e un Live Coder (Rebopper); creo musica UFO (Underground Freak Out) Music e sopra la musica compongo con le immagini creando Mash Up Videomusicali a tema (culture jamming, artivism, sociale, spirituale ecc. ), lavoro molto sulle associazioni immagini <-> immagini, immagini <-> musica, immagini <-> suoni e associazioni concettuali.. nei miei video utilizzo la tecnica del Dètournement, sovverto il significato delle immagini originali inserendole in altri contesti semantici attraverso nuove relazioni per creare nuovi significati e una nuova storia…

Il Détournement (in Italiano Deviazione o anche Distrazione) è una delle pratiche politico-artistiche elaborate all’interno del movimento dell’Internazionale Situazionista. Il Détournement è un metodo di straniamento che modifica il modo di vedere oggetti (in questo caso pezzi di film, cartoni animati, ecc) comunemente conosciuti, strappandoli dal loro contesto abituale e inserendoli in una nuova, inconsueta relazione per avviare un processo di riflessione critica. http://bzakirasantjago.blogspot.com

Calù Otama è il nome, l’arte la mia missione sacra. Qualcosa per cui combattere, per cui sognare. Un messaggio verso il quale muoversi e credere. Il bisogno di fare, di creare, di dire la mia, accompagna i miei giorni da tempo. E voglio che sia la mia visione ad avere la meglio. A prevalere sul rumore delle masse nel segno di un’interpretazione sincera ed onesta. Questa è la mia lingua e questo sono io.

“The UR Rock Band ” nasce nel 2013 proponendo musica pop/rock ispirandosi agli artisti degli anni 70/80.

Nel 2015 la formazione scopre la più grande passione e vocazione della cantante: la composizione!

La band inizia a proporre pure i propri brani inediti oltre le cover in concerti live e contest per artisti emergenti.

Tra gli eventi più significativi la partecipazione all’Almen Jam Festival nel 2017 e il secondo premio al Bit Music Contest a Venaria Reale nel 2018 che ha permesso la registrazione e realizzazione del primo videoclip della band sulle note dell’inedito “I can see the stars”.

Nel gennaio 2020 esce il primo singolo della band su Spotify dal titolo “Wanna Be Real” e ad inizio dicembre “I don’t turn back”. Il progetto “The UR” ha avuto varie evoluzioni nel suo percorso e attualmente Fabio Vanotti (basso), Andrea Ronzoni (chitarra elettrica) e Greta Personeni (cantante/compositrice) sono i membri principali supportati da turnisti per i live.

Sempre spinti dalla misteriosa “interferenza indefinita” per l’amore della musica e composizione “The UR” continua a dare spazio alla realizzazione di nuovi singoli lasciandosi ispirare da nuove influenze senza abbandonare una matrice che richiama il pop-rock.

