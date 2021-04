L’implementazione dell’aggiornamento di sicurezza di aprile 2021 ha appena raggiunto il Samsung Galaxy Note 8. Come riportato dal portale di informazione ‘SamMobile‘, l’upgrade è già disponibile in tutta l’America Latina, e si prevede che continuerà ad espandersi in altri territori nel giro di pochi giorni. Il dispositivo, nonostante non sia più giovanissimo, ha compiuto il salto all’ultimo firmware. La patch introdotta è identificata dalla serie firmware N950FXXSEDUC2, che non aggiunge niente dal punto di vista delle funzionalità, trattandosi di uno smartphone lanciato sul mercato nel 2017 (cosa che non è comunque uno scherzo).

Per quanto concerne gli aggiornamenti di sicurezza Android, il Samsung Galaxy Note 8 si è contraddistinto per un ciclo di rilascio trimestrale a partire dallo scorso anno (questo significa che ci sono ancora solo un paio di aggiornamenti in cantiere prima di entrare in una fascia di rilasci ‘senza nulla a pretendere’). Non è certo una sorpresa per un dispositivo che compirà il suo terzo anno di età quest’estate. Come al solito, potete attendere l’arrivo delle patch di sicurezza di aprile 2021 a bordo del vostro esemplare, che non crediamo tarderà ad arrivare (tempo qualche giorno ed il rilascio invaderà altri Paesi, tra cui certamente quelli europei).

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento seguite il percorso ‘Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, facendo sempre attenzione di installare il pacchetto, quando disponibile, solo se la percentuale di carica residua della batteria è superiore al 50%. L’upgrade non cancellerà i dati personali presenti, di cui però è comunque raccomandato effettuare un backup. Il vostro Samsung Galaxy Note 8 sta per raggiungere l’ultima patch di sicurezza in assoluto, dimostrandosi ancora una volta all’altezza della situazione. Fateci sapere quando riceverete l’upgrade. Se avete bisogno di chiederci qualcosa usate il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.