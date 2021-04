Oggi 14 aprile è il giorno del debutto commerciale di OnePlus Watch, ma già da qualche ora il produttore cinese ha avviato la distribuzione di un aggiornamento per l’app companion, OnePlus Health (il cui rilascio risale a qualche mese fa, ovvero al momento della messa in vendita di OnePlus Band, rimasta esclusiva del mercato indiano). OnePlus Health, adesso disponibile per tutti, è stata aggiornata in modo da consentire il pairing del OnePlus Watch, e per il monitoraggio di alcuni dati, tra cui distanza percorsa, calorie bruciate, battito cardiaco, qualità del sonno e tanto altro ancora.

L’app permetterà anche di gestire come meglio si vuole le watchfaces dell’orologio intelligente, le notifiche, la riproduzione musicale ed il meteo. L’upgrade include 15 nuovi quadranti per il OnePlus Watch, che ricordiamo non essere equipaggiato con Wear OS. La mancanza del sistema operativo del colosso di Mountain View concepito per gli indossabili potrebbe farsi sentire per quanto riguarda il quantitativo di app disponibili, non di certo comparabile. Il produttore cinese ha comunque preso questa decisione, forse ritenendo Wear OS ancora non abbastanza maturo (specie per quanto riguarda le risorse energetiche richieste).

Gli aggiornamenti software dell’indossabile saranno gestiti direttamente da OnePlus Health. Il nuovo pacchetto include anche il supporto alla modalità scura e la sincronizzazione con Google Fit. Tenete presente che l’app è compatibile con tutti i device con Android 6.0 e versioni successive. Potete scaricarla dal Google Play Store, collegandovi a questa pagina. Non sappiamo se il OnePlus Watch avrà il successo sperato, ma era ora che l’OEM cinese provasse a lanciarsi in questo segmento, che ormai brulica di proposte interessanti, per ogni fascia di prezzo (la sua francamente mancava). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.