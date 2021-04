Non è la prima volta che fa la sua apparizione ma sta tornando alla ribalta il cosiddetto SMS “Chiama e ascolta il tuo messaggio al numero 899”. Il messaggio di testo ha l’aspetto di quello mostrato nell’immagine e rischia di essere un vero e proprio pericolo per un gran numero di italiani.

Come si struttura il tentativo di raggiro? Il testo sintetico inviato via messaggio lascia intendere al malcapitato di turno che ci sia un messaggio vocale in segreteria che lo attende, insomma che qualcuno abbia urgenza di dirgli qualcosa, magari di importante. La curiosità fa inevitabilmente parte del genere umano ed è la leva principale della truffa. La numerazione 899 che può cambiare di volta e in volta e cela il reale rischio finale per l’utente.

Come forse non tutti sanno, proprio le numerazioni 899 sono di tipo speciale. Una chiamata a questi recapiti comporta delle spese considerevoli anche nel caso di telefonate di pochi minuti e secondi. Non andrebbe mai dato seguito dunque a nessun SMS “Chiama e ascolta il tuo messaggio” proposto esattamente in questa formula o in altre assimilabili. Rispetto al piano di una qualsiasi SIM, il sovrapprezzo del servizio può essere calcolato anche in svariate decine di euro: il tutto a fronte di nessun contenuto realmente fornito a chi cade nella trappola.

Proprio per tutto quanto detto fino a questo momento, chi riceve il messaggio in questione, oltre a non dar seguito alla richiesta di ascolto, farebbe bene a inserire il mittente dell’SMS Chiama e ascolta il tuo messaggio nella black list del proprio telefono, bloccandone altri eventuali tentativi di raggiro. L’operazione andrà di certo ripetuta nel caso di ulteriori comunicazioni dello stesso calibro. Queste ultime di certo continueranno a contenere sempre numerazioni speciali con le cifre iniziali 899. Sarà dunque facile e anche intuitivo riconoscere il pericolo dietro l’angolo.