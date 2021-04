Dopo numerose indiscrezioni e rumors sempre più incalzanti negli ultimi tempi, Google lancerà i suoi smartwatch entro quest’anno. Grazie ai recenti rendering di elevata qualità pubblicati dal leaker John Prosser, adesso possiamo dare una forma al primo indossabile della linea Pixel, ossia l’attesissimo Google Pixel Watch (nome in codice Rohan). Le immagini ufficiali del wearable sono state create dal colosso di Mountain View, ma non possono essere condivise per evitare che venga svelato il nome del suo collaboratore. Il leaker Prosser, invece, è stato in grado di creare alcuni render in 3D che mostrano per intero il design del dispositivo. Vediamo insieme alcuni dettagli.

Ciò che più salta agli occhi e che rende il Google Pixel Watch diverso dall’originale Apple Watch è sicuramente la cassa di forma circolare (con cornici sono quasi nulle) ed un design molto minimal. Il corpo è in metallo ed il display è ricoperto da un vetro 2,5D di forma rotonda. L’orologio non presenta pulsanti, ma solo una corona (probabilmente interattiva e simile a quella già in dotazione sugli smartwatch della mela) posta lateralmente a destra. L’indossabile di Google della linea Pixel consentirà di cambiare i cinturini, che già dall’inizio della sua uscita offrirà 20 versioni differenti.

Google Pixel Watch sarà dotato anche di un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, ma ulteriori dettagli in merito non sono stati forniti, così come la possibilità che il device possa rilevare la quantità del liveloi di ossigeno nel sangue. Il sistema operativo Wear OS sarà quasi sicuramente a bordo del Google Pixel Watch. Quanto alla presentazione, invece, secondo Prosser dovrebbe essere prevista per il mese di ottobre 2021, in contemporanea al lancio del nuovo Google Pixel 6, ma nulla è ancora certo in quanto Big G è solito tardare i lanci o addirittura eliminare completamente la messa in commercio di un prodotto, quando non più ritenuto fondamentale.