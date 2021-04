Il concerto degli Iron Maiden a Bologna slitta al 2022. La band di Bruce Dickinson si è vista costretta a posticipare l’appuntamento con il festival Bologna Sonic Park una seconda volta a seguito dell’emergenza pandemica del Covid-19.

Inizialmente la data era fissata per il 20 luglio 2020 per poi essere riprogrammata al 24 giugno 2021. Nelle ultime ore la band di The Number Of The Beast ha comunicato la nuova data del Legacy Of The Beast World Tour.

La nuova data degli Iron Maiden a Bologna è fissata per il 7 luglio 2022. L’evento sarà aperto dai Lord Of The Lost e dagli Airbourne. Tutti i biglietti acquistati in precedenza resteranno validi per il nuovo appuntamento. Il tour prende il nome dal videogioco ideato nel 2016 e dal fumetto uscito nel 2017.

Il Legacy Of The Beast World Tour è nato a seguito del successo del Book Of Souls World Tour e promette di portare sul palco i più grandi successi della band britannica, con un particolare focus sulla discografia degli anni ’80. Nella scaletta eseguita finora, infatti, compare Flight Of Icarus che non veniva suonata dal vivo dal 1986 ma anche grandi classici come The Evil That Men Do, Where Eagles Dare e l’immancabile Aces High usata per aprire gli spettacoli. Con grande sorpresa ritorna anche Sign Of The Cross, assente dalla setlist dal 2001.

Di seguito il messaggio del manager Rod Smallwood con cui è stato annunciato lo slittamento del concerto degli Iron Maiden a Bologna:

“Naturalmente la band è enormemente delusa: una seconda estate senza tour, specialmente per lo spettacolo speciale del Legacy, è molto difficile da sopportare. Mandiamo i migliori auguri a tutti voi, sapendo benissimo che voi fan proverete lo stesso. Come tutti sappiamo, oggettivamente non ci sono alternative, quindi ne trarremo tutti il ​​meglio e passeremo il tempo a prepararci per un tour Legacy davvero memorabile e ancora più spettacolare il prossimo anno, ve lo promettiamo! Fino ad allora state al sicuro”.

Dalla data di Città Del Messico del Legacy Of The Beast World Tour è stato tratto il cofanetto Nights Of The Dead uscito il 20 novembre 2020 come una sorta di souvenir – questo il termine usato dal bassista Steve Harris – per i fan di tutto il mondo. I biglietti per la nuova data degli Iron Maiden a Bologna sono ancora disponibili nell’unica soluzione del posto unico a 92,00 euro sul circuito TicketOne.