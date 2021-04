La fase di casting per la serie non è ancora completata, ma il nome di Blanca Suarez de Le Ragazze del Centralino si fa strada come potenziale protagonista femminile della serie italiana Sandokan, prodotta da Lux Vide.

Già volto molto noto al pubblico di Netflix Blanca Suarez de Le Ragazze del Centralino potrebbe interpretare Lady Marianna, uno dei personaggi della serie ispirata ai celebri romanzi d’avventura di Emilio Salgari. Un personaggio, quello della cosiddetta Perla di Labuan, che sarà messo in risalto con un ruolo molto attivo nella trama, ma che non ha ancora un volto ufficiale.

Diverse testate spagnole rilanciano ora il nome di Blanca Suarez de Le Ragazze del Centralino come potenziale star femminile di Sandokan al fianco del protagonista Can Yaman e di Luca Argentero. La conferma arriverà a breve visto che la serie sta per entrare in produzione, come dimostra l’intenso training che l’attore turco e compagno di Diletta Leotta sta affrontando con un team di stuntman per calarsi nei panni di Sandokan.

Per Blanca Suarez de Le Ragazze del Centralino sarebbe un’esperienza internazionale che arriva dopo la consacrazione nella prima serie spagnola di Netflix, Las Chicas del Cable appunto, distribuita in tutto il mondo col titolo internazionale Cable Girls e terminata nel 2020 con la quinta stagione. La Suarez ha appena terminato le riprese di un’altra serie per Netflix, Jaguar: un’altra produzione in costume, ambientata nel dopoguerra del Secondo Conflitto Mondiale, cui interpreta una sopravvissuta di un campo di concentramento tedesco, tornata in Spagna e pronta a dare la caccia ai nazisti che hanno trovato ospitalità e protezione sotto il regime fascista di Francisco Franco. Inoltre il pubblico avrà riconosciuto Blanca Suarez de Le Ragazze del Centralino anche nel breve cameo per la serie Amazon El Internado: Las Cumbres, un omaggio al suo personaggio nella serie originale El Internado: Laguna Negra.

Resta da capire se gli impegni della Suarez siano compatibili con le riprese di Sandokan, visto che l’attrice sta per girare Il Quarto Passeggero, il nuovo film di Álex de la Iglesia.