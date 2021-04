Un’imponente operazione disposta dalla procura di Gorizia ha messo al bando milioni di mascherine non conformi: molteplici lotti di milioni di dispositivi di protezione FFP2 e FFP3 devono essere ritirate dopo la loro distribuzione avvenuta anche in ospedali e presidi sanitari, come gli enti delle forze dell’ordine.

Si parla di ben il 50% di 60 milioni di mascherine non conformi appunto, prodotte in Cina e giunte anche nel nostro paese per soddisfare il bisogno soprattutto delle strutture sanitarie da nord a sud del paese. Dopo le verifiche e i test condotti per disposizione proprio dalla Procura di Gorizia, è stato chiarito che i dispositivi di sicurezza incriminati non rispondono affatto ai severi standard europei e dunque non filtrano abbastanza l’aria per proteggersi dal contagio da Covid-19.

Come è possibile che milioni di mascherine non conformi siano giunte in Italia e tanto più distribuite al personale sanitario che maggiormente dovrebbe essere preservato dal rischio contagio? Tutti i lotti non sicuri avevano comunque una certificazione, almeno all’apparenza, in regola e rilasciata in Turchia. Le indagini della Procura di Gorizia hanno invece messo in luce come proprio l’autorizzazione non sia in linea con le direttive europee e si presume addirittura che possa essere stata alterata.

Tutte le mascherine non conformi hanno una capacità filtrante di 10 volte inferiore rispetto a quanto dichiarato dalla corrispettiva certificazione. Ora il compito della Guardia di Finanza sarà anche quello di scoprire come la catena di approvvigionamento pubblica dei dispositivi di sicurezza si sia imbattuta nel grave errore che ha messo in pericolo la vita del personale sanitario ma anche delle forze dell’ordine.

Di seguito sono elencati tutti i dettagli relativi ai lotti di mascherine non conformi che non dovranno più essere utilizzate perché ampiamente pericolose. Anche i cittadini sono invitati a verificare se tra i dispositivi Fpp2 o Fpp3 in proprio possesso non ci sia appunto uno tra quelli indicati di seguito. In qual caso, la soluzione andrebbe cestinata e sostituita immediatamente con una valida e questa volta realmente certificata secondo gli standard europei.