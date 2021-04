Non tramonta mai un tema caldo con Iliad, per quanto concerne il discorso della ricarica online con PayPal. Ad oggi, infatti, uno dei metodi di pagamento più utilizzati ed apprezzati dagli italiani non è stato ancora preso in considerazione dalla compagnia telefonica transalpina. Dopo il punto della situazione condiviso coi nostri utenti alcuni mesi fa, oggi 13 aprile ritengo utile tornare sull’argomento, in modo tale che tutti abbiano consapevolezza sull’approccio da parte dell’azienda. Sperando di avere al più presto qualche riscontro più concreto.

Cosa dice Iliad su ricarica online con PayPal in questi giorni

Ho provato a sentire direttamente l’assistenza di Iliad a proposito della possibile introduzione della ricarica con PayPal. Seppure pare non ci siano novità all’orizzonte a breve termine, non è detto che la situazione non si sblocchi a stretto giro. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione, grazie ad un feedback ufficiale che posso portare alla vostra attenzione, in attesa naturalmente di passare dalla teoria alla pratica qualora l’operatore dovesse decidere di fare questo step in futuro:

“Ciao Pasquale. Ti ringraziamo per il prezioso suggerimento, che terremo in considerazione per i prossimi sviluppi della nostra offerta. Abbiamo reso la ricarica davvero semplice, puoi farla in 3 modi diversi: nella tua Area Personale, tramite Simbox o presso un punto Sisal, Lottomatica e SnaiPay. La Rivoluzione iliad non dorme mai, siamo sempre alla ricerca di novità sorprendenti. Segui i nostri canali social per rimanere aggiornato. Grazie. Team iliad“.

Insomma, a differenza di quanto avvenuto in passato, non ho riscontrato una chiusura netta di Iliad alla prospettiva di introdurre un sistema di ricarica che preveda il pagamento con PayPal, ma è chiaro che lo step sia ritenuto delicato dall’azienda francese. Staremo a vedere se la situazione si sbloccherà a breve termine per gli utenti italiani che attendono riscontri sotto questo punto di vista.