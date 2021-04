Domenica scorsa, 11 aprile, DAZN è stata “vittima” di un blackout registrato per buone 5 ore consecutive. Gli abbonati alla piattaforma di sport in streaming non hanno potuto vedere giocare la propria squadra del cuore (le partite interessate sono state Inter-Cagliari, ad ora di pranzo, e Verona-Lazio delle ore 15.00). Il sistema è andato ko a causa di un problema tecnico di un partner esterno e tutti i contenuti non sono stati garantiti. Si è trattato di un vero e proprio problema per il quale il Codacons ha chiesto in una nota di effettuare rimborsi immediati in favore di tutti gli abbonati a causa dell’impossibilità di usufruire del servizio acquistato. Questa situazione ha creato non pochi timori, sia nei confronti degli utenti che dell’intera assemblea di Lega. Ricordiamo che DAZN è stata scelta per l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024 (in partnership con TIM), che prevede la trasmissione di 7 partite in esclusiva e 3 in condivisione (ancora da attribuire).

Stando a quanto riporta il sito online de ‘ilgiornale.it‘, nella giornata di lunedì scorso, 12 aprile, l’amministratore delegato Luigi De Siervo, in seguito alla raccomandazione del presidente della Lega di Serie A Dal Pino, ha redatto una lettera poi inoltrata a DAZN in cui sono state chieste garanzie tecniche circa il futuro contratto dei diritti TV delle prossime tre stagioni di calcio.

Di seguito la nota scritta per intero e riportata da ‘Repubblica’:

“Auspichiamo che il problema tecnico odierno (che, tra l’altro, non risulta essere stato risolto con tempistiche adeguate) non si ripeta e – al fine di tutelare il prodotto della Serie A e i suoi tifosi – riteniamo improcrastinabile ricevere da voi rassicurazioni e garanzie circa gli accorgimenti tecnici da voi implementati per scongiurare che simili episodi di verifichino in futuro”.

Quest’oggi si terrà un’assemblea a Milano e la maggior parte dei presidenti della Lega Serie A esplicheranno il problema in questione con tanta rabbia, perché è vero che DAZN è la piattaforma che ha offerto di più per la trasmissione delle partite, ma è anche vero che c’è bisogno di una certa garanzia affinché tutti gli abbonati possano usufruire del servizio in tranquillità senza doversi preoccupare di eventuali blackout. La principale paura dei club è proprio questa: nell’incontro in programma oggi si prevedono molte polemiche e tensioni. Non ci resta che scoprire come evolverà la situazione.