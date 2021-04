Volete provare Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi? L’iniziativa promozionale è ancora attiva, almeno fino al 24 maggio 2021. L’offerta è destinata solo ai nuovi abbonati, ovvero agli utenti che non hanno mai utilizzato prima d’ora il servizio. L’attivazione dell’abbonamento ad Amazon Music Unlimited può essere effettuato in qualsiasi momento, cliccando sul tasto ‘Inizia ora – Paga dopo‘, ed indicando dopo un metodo di pagamento valido, sempre che non risulti già associato al proprio account Amazon.

Fatto questo, potrete godervi Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi (invece di 1, che è la proposta standard al netto delle offerte promozionali in corso), al cui termine il servizio vi costerà 9,99 euro al mese (sempre che intendiate rinnovarlo, altrimenti potrete disattivare il rinnovo automatico anche prima dello scadere della prova gratuita trimestrale, non spendendo nemmeno un euro se non lo riterrete opportuno per qualsiasi motivo). Amazon Music Unlimited è il diretto concorrente di Spotify, ed offre l’ascolto, online e offline, di migliaia e migliaia di brani musicali (compresi quelli più recenti), senza interruzioni pubblicitarie.

Il servizio è integrato con Amazon Alexa a bordo di tutti i device compatibili, come nel caso degli smart speaker della gamma Echo (potrete chiedere all’assistente virtuale di mettere la vostra canzone preferita in pochi secondi, oppure di riprodurre la playstist più adatta al momento). La prova gratuita di 3 mesi di Amazon Music Unlimited può essere abilitata entro il 24 maggio 2021, ma è valida solo per chi non si è mai abbonato prima, e non ha quindi attivato quella tradizionale da 30 giorni. Avete ancora un mese di tempo e poco più per approfittare della promozione: i requisiti ormai li conoscete molto bene, non vi resta che procedere e godervi tutto il catalogo di Amazon Music Unlimited. Speriamo sia tutto chiaro, restando a disposizione nel caso in cui vogliate farci qualche domanda.