Morgan e Asia Argento di nuovo insieme? Non un semplice rumor ma un vero e proprio confronto in diretta davanti agli ascoltatori. La coppia ha chiuso i battenti nel 2007 e da quel momento l’artista e l’attrice sono stati spesso sotto i riflettori del gossip.

Dalla loro relazione era nata Anna Lou Castoldi. Da quel momento Morgan ha avuto non pochi problemi, dallo sfratto dalla casa all’eccessiva attenzione mediatica. Nella giornata di ieri, dopo tanti anni di frecciate e rivendicazioni, qualcosa sembra essersi disteso.

Tutto è successo su Clubhouse, il nuovo social network per utenti Apple in cui si può assistere a scambi vocali tra i partecipanti . Morgan e Asia Argento si sono lasciati andare in un botta e risposta che ha spiazzato tutti. Un vero e proprio corteggiamento online in cui l’attrice e figlia d’arte ha chiesto esplicitamente alla voce di Altrove il motivo della fine della loro storia.

Una domanda a bruciapelo, certamente, dal momento che i loro rapporti non si sono mai ricuciti. Fino a ieri sera, quando Asia Argento ha fatto quella domanda a Morgan. Castoldi ha parafrasato una poesia di Jacques Prévert, Poesie D’Amore, e con questi versi ha risposto:

“Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”.

Asia Argento, incantata, ha rispolverato quel periodo in cui i Bluvertigo erano in attività: “Godevo quando ti vedevo suonare con loro” e ha lanciato la proposta: “Facciamo questa cosa pazza”. Quale? Tornare insieme. Lo ha detto senza mezze misure: “Dobbiamo rimetterci insieme, ci amavamo moltissimo”. Il corteggiamento si conclude con la proposta di incontrarsi in primavera, e ora tutti aspettano il gran finale.

Per il momento i diretti interessati non hanno ancora commentato sui loro rispettivi social, ma non si escludono novità. Parlare di Morgan e Asia Argento di nuovo insieme può essere prematuro, ma entrambi i personaggi non sono nuovi ai colpi di scena, sia in termini di musica che in termini di gossip.