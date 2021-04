Stanno per arrivare aggiornamenti su WhatsApp estremamente interessanti, secondo le indicazioni trapelate oggi 13 aprile direttamente dal mondo delle beta della nota app. In particolare, pare sia stato fatto un passo in avanti che, in qualche modo, completa anche quello che vi abbiamo illustrato circa una settimana fa sulle nostre pagine. Vediamo dunque da cosa sia caratterizzata la beta di metà mese, in attesa che il rilascio sia disponibile per tutti gli utenti Android ed iPhone in versione definitiva.

Più vicini i messaggi a tempo su WhatsApp in vista dei prossimi aggiornamenti

Secondo le indicazioni fornite come al solito da WABetaInfo, i prossimi sforzi da parte degli sviluppatori dell’app si concentreranno per forza di cose sui cosiddetti messaggi a tempo, vale a dire quelli che ci regaleranno una nuova esperienza di utilizzo su WhatsApp a partire dai prossimi aggiornamenti. La funzione è nota e consentirà a tutti di impostare la possibilità di cancellare in automatico alcuni messaggi entro sette giorni dal loro invio. La novità, ad oggi, consiste nella possibilità di estendere il suo raggio d’azione.

Ad esempio, coi prossimi aggiornamenti di WhatsApp potremo decidere se impostare la funzione per una singola chat o per l’intera applicazione. A questo, poi, si aggiunge la possibilità nei gruppi di attivare la sparizione dei propri messaggi a qualsiasi membro che fa parte della conversazione. Ovviamente, dovrà essere l’admin del suddetto gruppo a consentire in modo preventivo questa possibilità, ma si tratta a prescindere di un interessante passo in avanti con il quale fino ad oggi non erano stati fatti step in termini pratici.

Dunque, le notizie di oggi ci dicono che coi prossimi aggiornamenti WhatsApp ed il relativo arrivo dei messaggi a scomparsa, cambieranno le cose soprattutto per gli amministratori dei gruppi, con una nuova funzione da prendere in esame.