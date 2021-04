Luciano Ligabue, Gianna Nannini e Piero Pelù firmano le t-shirt BIG4BIP, la nuova iniziativa a favore dei lavoratori dello spettacolo e a supporto delle attività di Bauli In Piazza.

Tre degli artisti italiani più celebri scendono virtualmente in piazza al fianco dei Bauli, a pochi giorni dalla manifestazione nazionale in programma a Roma. Il supporto da parte dei Big della musica italiana questa volta sfocia nell’iniziativa delle t-shirt BIG4BIP per sostenere attivamente i lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo la cui attività è ferma da oltre un anno.

La manifestazione nazionale ha lo scopo di far sentire la propria voce. L’appuntamento è in Piazza del Popolo a Roma per sabato 17 aprile: in ordine di tempo è la seconda dopo quella di Milano.

BIG4BIP vede 3 grandi artisti del panorama italiano schierarsi dalla parte dei rispettivi lavoratori e di tutti coloro che lavorano nel settore della musica e degli eventi dal vivo.

Con il patrocinio di Warner Chappell Music Italiana e la collaborazione di FanShopping, BIG4BIP nave dall’idea di sostenere Bauli In Piazza (BIP), da parte dei BIG della musica italiana. A questo si deve il nome stesso dell’iniziativa che coinvolge tre degli artisti rock più apprezzati in Italia che ci hanno messo le parole.

Sono le parole di Luciano Ligabue, Gianna Nannini e Piero Pelù quelle sulle t-shirt di BIG4BIP. Le loro canzoni e i loro successi più grandi che hanno fatto cantare generazioni intere saranno sulle magliette a sostegno dei lavoratori in vendita da oggi, martedì 13 aprile.

Le frasi delle t-shirt BIG4BIP

– “OLTRE QUESTA NEBBIA, OLTRE IL TEMPORALE C’È UNA NOTTE LUNGA E LIMPIDA, FINIRÀ” da “SEI NELL’ANIMA” (Gianna Nannini – Pacifico)

– “SIAM QUELLI LÀ, QUELLI TRA PALCO E REALTÀ” da “TRA PALCO E REALTÀ” (Luciano Ligabue)

– “SPINGI FORTE SPINGI FORTE SALTA FUORI DA QUEL BUIO” da “GIGANTE” (Piero Pelù – Luca Chiaravalli)