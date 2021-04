Leonardo 2 ci sarà. L’annuncio è ufficiale già da un po’ e noi stessi ve ne abbiamo dato contezza appena il patron di Lux Vide ha annunciato e confermato un seguito della serie con Aidan Turner e Freddie Highmore. Al momento non ci sono notizie riguardo al cast della seconda stagione e nemmeno sull’inizio delle riprese e la messa in onda (che potrebbe essere in programma già per il prossimo anno, complicazioni permettendo) ma quello che già sappiamo è che i nuovi episodi saranno incentrati sui tre anni romani del genio toscano, quelli passati alla corte di Papa Leone X.

A mettere in crisi in quel periodo il genio furono proprio gli studi di anatomia, quasi un ossessione per lui tanto da far crescere le maldicenze nei suoi confronti fino a pensare ad un suo interesse all’esoterico. Secondo alcune fonti sembra che Leonardo fosse davvero fuori controllo e che per studiare il corpo umano arrivasse addirittura a dissotterrare i cadaveri per poterli sezione e naturalmente questo non poteva essere concesso dalla Chiesa e dalla morale dell’epoca con tanto di lettera anonima che lo accusò di stregoneria.

Sarà davvero questo contrasto a prendere forma negli episodi di Leonardo 2? Già la prima stagione ha fatto un po’ discutere per il suo aspetto un po’ troppo romanzato, cosa ne sarà a quel punto di questi misteriosi anni romani che poi lo spinsero alla fuga in Francia? Al momento sappiamo molto poco e lo stesso Luca Bernabei ha raccontato ai microfoni di RTL 102.5 solo che il nuovo capitolo porterà Leonardo a Roma, nella città eterna, per raccontare i suoi misteriosi anni nella Capitale. Un altro difficile caso potrebbe quindi confermare anche la presenza di Stefano Giraldi (Freddie Highmore)?

I tasselli mancanti li scopriremo questa sera quando il finale di Leonardo andrà in onda su Rai1.