Si fa sotto anche HTC Desire 21 Pro 5G, che, dopo essere stato presentato all’inizio dell’anno, è stato ufficializzato adesso per il mercato italiano. Il device vanta uno schermo da 6.7 pollici FHD+ a 90Hz, ed è mosso dal processore Snapdragon 690, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Il device include una fotocamera posteriore con un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8), un grandangolare da 8MP (f/2.2, FOV 118°), un sensore macro (4cm) da 2MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4).

La fotocamera frontale è da 16MP a fuoco fisso. HTC Desire 21 Pro 5G offre una buona dose di connettività: dual nano SIM LTE, 5G, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C e Wi-Fi ac dual-band, oltre che ad una batteria da 5000mAh con QC4+ a 18W (l’alimentatore in dotazione corrisponde al QC3). Le dimensioni generali sono pari a 167.1 x 78.1 x 9.4 mm (peso di 205 gr.), mentre il sistema operativo di riferimento è Android 10. HTC Desire 21 Pro 5G è chiaramente concepito per la fascia media, con un certo numero di fotocamere (non tutte utilissime), un’ampia batteria (occhio al caricabatterie incluso, che non sfrutta a pieno la velocità raggiungibile) ed il supporto al 5G.

Il telefono ha un prezzo di circa 400 euro, non troppo economico (del resto, il brand taiwanese non ha mai brillato per questo, puntando sulla cura dei dettagli, ed in particolare del design). Se ne avete nostalgia potreste anche prendere in considerazione l’acquisto di HTC Desire 21 Pro 5G, un prodotto comunque ben bilanciato, anche se con qualche pecca (tra cui il fatto di essere commercializzato con Android 10, che non è proprio il massimo al giorno d’oggi). Siete disposti a cimententarvi, oppure l’effetto nostalgia non è abbastanza forte da mettere mano al portafogli? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.