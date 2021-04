Gli sketch di LOL Chi ride è fuori hanno conquistato gli abbonati di Prime Video. Forse neanche Amazon si aspettava un tale successo: il programma comico, co-condotto da Fedez e Mara Marionchi ha fatto ridere il popolo dei social fin dal suo debutto (le prime quattro puntate sono state pubblicate il 1° aprile).

Dopo aver scoperto il vincitore della prima edizione (e si spera non sia l’ultimo), i fan di LOL hanno difeso a spada tratta l’ironico programma, inondato non solo di lodi, ma anche di parecchie critiche. Dal “LOL non fa ridere” al caso degli sketch copiati dalla versione tedesca del programma. Ci ha pensato uno dei concorrenti, Lillo Petrolo, a rispondere a tono.

“Quel numero non è mio e nemmeno del concorrente tedesco, ma del mago Lioz, come dichiaro anche all’inizio dello sketch“, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. “Ho mostrato anche un finto biglietto che mi avrebbe consegnato lui, in quanto suo adepto. Insomma, ho subito dichiarato l’autore. Ad ogni modo, il concetto di LOL è far ridere gli altri, non necessariamente con cose del proprio repertorio“.

Lillo ha specificato che ci sono ovviamente degli sketch di LOL Chi ride è fuori che sono frutto della fantasia e dell’improvvisazione dei concorrenti, come ad esempio l’idea del supereroe Posaman o la frase “So’ Lillo”, andati entrambi in tendenza su Twitter. “Se devi far ridere gli altri usi anche cose che fanno tanto ridere te per primo. Sempre dichiarando la fonte“, ha specificato Lillo al Corriere. “È un gioco, una sfida in cui ognuno usa le armi che gli fanno più ridere. Forse se uno si basa sugli sketch estrapolati dalla puntata non sa che avevo citato la mia fonte.”

I più scettici hanno provato in tutti i modi a screditare il programma, e il caso sugli sketch di LOL Chi ride è fuori non sarà neanche l’ultimo. In attesa di scoprire se Amazon ordinerà una seconda stagione, le sei puntate di LOL sono disponibili su Prime Video.