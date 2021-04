Occorrono alcuni chiarimenti importanti per quanto riguarda la riapertura calcetto 2021, a partire già dal mese di aprile e maggio, per quelle regioni sono passate o si apprestano a passare dalla zona rossa alla zona arancione. Un tema, questo, importante ed in grado di arricchire quanto vi abbiamo riportato qualche settimana fa sulla questione. Occorre chiarire qualche concetto, in modo da non farsi trovare impreparati e soprattutto non incappare in sanzioni potenziali nelle prossime settimane.

Le ultime notizie su riapertura calcetto 2021 in zona arancione da aprile e maggio

La premessa dalla quale partire è fondamentale. Le strutture in zona arancione possono ripartire, motivo per il quale finalmente potrete scendere in campo sul rettangolo verde, magari su erba sintetica di nuova generazione. Tuttavia, almeno per ora, la riapertura calcetto sarà per forza di cose vincolata ad una serie di limitazioni pesanti. Se iscritti ad un’associazione, con regolare visita medica alle spalle, potrete dilettarvi solo in allenamenti individuali. Con tutto quello che ne consegue per definizione.

Sotto una guida specifica, parlare di allenamento individuare non comporta che in campo ci possa essere una sola persona. Al contrario, il gruppo può essere molto più numeroso, a patto che si possano seguire le regole del caso in termini di distanziamento. Nel pratico, questo vuol dire che ci si potrà allenare dal punto di vista atletico, magari anche sulla tecnica individuale, mentre resta vietata la partita nella sua accezione classica. Di sicuro limitativo, ma dopo mesi di “astinenza” per tante persone potrebbe essere meglio di nulla.

Dunque, riapertura calcetto sì, ma con il freno a mano tirato. Potrete iniziare a muovervi in campo, magari utilizzando anche la palla per esercitazioni. Possibilmente sotto una guida specializzata, mentre per le vere e proprie partitelle tra amici difficilmente la situazione si sbloccherà prima di giugno.