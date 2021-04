Bianca Guaccero positiva al Coronavirus. La conduttrice non ha voluto fare grossi annunci social ma ha avuto modo di rivelarlo in trasmissione proprio ieri pomeriggio tranquillizzando i fan e spiegando quello che le è successo in questi giorni di silenzio social. Proprio un paio di giorni fa la conduttrice aveva fatto un appello alla sua Regione, ai suoi conterranei e a tutti, di stare attenti, di indossare la mascherina e continuare a combattere con le armi a disposizione contro questo virus, ma alla fine sembra che lei stessa sia finita nei guai.

Bianca Guaccero ammette in diretta di essere stata al centro di critiche e battute simpatiche per via della sua maniacalità in quest’ultimo anno ma alla fine il virus l’ha travolta. Bianca Guaccero positiva al Coronavirus già ad un primo tampone rapido e in attesa di quello molecolare, si è collegata ieri in diretta per spiegare al suo pubblico che non sarà alla conduzione di Detto Fatto, che rimarrà nelle mani di Carla Gozzi e Jonathan Kashanian già al suo fianco nel programma. Non è detto che non ci siano momenti in cui sia collegata in diretta come è accaduto ieri ma molto dipenderà dalle sue condizioni.

Ecco il video del momento tratto dalla trasmissione e dalla puntata di ieri:

La conduttrice ha spiegato di essersi svegliava con tosse e febbre e di aver fatto il test rapido che ha dato esito positivo. In un secondo tempo ha fatto quello molecolare il cui risultato doveva arrivare proprio ieri sera. Al momento sui social tutto tace ma sembra proprio che l’esito possa essere stato ancora positivo altrimenti ci sarebbe stato il grande annuncio di sollievo sui social. Non è detto che qualche novità non venga annunciata oggi pomeriggio in puntata.