Alessia Marcuzzi assente a Le Iene oggi. Non è la prima volta che la conduttrice deve saltare l’appuntamento con il programma di Italia1 e se nelle scorse settimane lo ha fatto perché risultata leggermente positiva al Coronavirus (poi negativa), questa volta dovrà rinunciarvi perché in quarantena fiduciaria. L’annuncio è arrivato proprio ieri pomeriggio quando la conduttrice ha preso la parola sui social per spiegare che il marito è risultato positivo e che lei al momento è in quarantena anche se un primo tampone è risultato negativo.

In particolare, Alessia Marcuzzi ha scritto su Facebook:

Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata NEGATIVA (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli. Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, domani non potrò essere presente a Le Iene , che comunque seguiro’ da casa.Un bacio a tutti

Chi ci sarà al fianco di Nicola Savino al posto della Marcuzzi? Sembra che nello studio del programma di Italia 1 arriveranno le sorelle Nasti, Chiara e Angela, vittime di uno scherzo di Nicolò De Devitiis. Proprio loro hanno avuto modo di scattare alcune foto nello studio de Le Iene con i due conduttori ma sicuramente Savino farà da dolo tanto che la sua compagnia di viaggio ha rilanciato: “Voglio proprio vedere cosa farai senza di me”.